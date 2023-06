WWE SmackDown: Neues Titel-Beben um Ronda Rousey - Rivalin zurück!

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Ronda Rousey und Shayna Baszler nun alleinige Champions

Nun zeigt sich, was der Plan dahinter war: WWE setzt - mindestens für den Moment - auf ein alle Roster übergreifendes Champion-Duo, das „undisputed“ ist. Erst einen Tag vor der Vereinigung berichtete passend dazu auch der Wrestling Observer , dass es Diskussionen gebe, Rousey und Baszler auch bei NXT antreten zu lassen, um die Show zu pushen.

WWE SmackDown - die weiteren News und Highlights:

- Der aktuell auf einer Welle der Popularität reitende L.A. Knight holte sich Rückenwind für das Money-in-the-Bank-Match am kommenden Wochenende in London: Gegen Legende Rey Mysterio holte er sich seinen bislang größten Sieg. Hinterher attackierte er Mysterio weiter und versuchte ihm, die Maske abzureißen - womit er Mysterios LWO-Kollegen Santos Escobar auf den Plan rief, einen seiner Konkurrenten in London. Für kommende Woche hat sich der prominenteste MITB-Teilnehmer Logan Paul für SmackDown angekündigt.