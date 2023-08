WWE trauert um eine schillernde und nicht nur im Wrestling revolutionäre Ikone

In der Branche, in der er berühmt wurde, wird er gefeiert als Pionier, der auch bei WWE tiefe Spuren hinterlassen hat.

„'Exotic‘ Adrian Street war ein Popstar im wahrsten Wortsinn, eine bahnbrechende und bis heute einflussreiche Figur“, schrieb 2016 das Kunst- und Kulturportal Wales Art Review in einem hymnischen Essay: Der revolutionäre Wrestling-Star sei eine „in kriminellem Ausmaß übersehene Kulturikone“ seiner Heimatnation.

„Exotic“ Adrian Street revolutionierte das Wrestling

Street wurde am 5. Dezember 1940 im walisischen Bergbaustädtchen mit dem schönen Namen Brynmawr geboren, als Minenarbeiterkind aus einfachen Verhältnissen.

Er flüchtete mit 16 Jahren aus ihnen, um eine damals nicht nur für seine Familie undenkbare Karriere einzuschlagen: Er zog in die englische Hauptstadt London, um Wrestling-Star zu werden. Und nicht nur irgendeiner, sondern einer, der das Gewerbe, das er vorfand, auf den Kopf stellte.

„Ich fand Wrestling toll, aber die Charaktere waren so langweilig“, blickte er später zurück: „Alle haben dieselben Sachen getragen: schwarze Hose, schwarze oder braune Stiefel. Ich war die Charaktere aus Amerika gewohnt.“

Wie ein Showkampf-Spiegelbild David Bowies

Wie Gorgeous George reizte auch Street das männliche Publikum gezielt mit femininen Spielchen. Doch während das US-Vorbild die homoerotischen Untertöne dabei nur andeutete, ging Street in die Vollen: Zu seiner Routine zählte unter anderem, die Gegner zu küssen und einen dicken Abdruck roten Lippenstifts auf ihnen zu hinterlassen.

In cleverer Art und Weise sorgte der Kontrast zu Streets Härte im Ring und die Präsenz von Begleiterin Miss Linda zugleich für die spannungsfördernde Mystik, was es mit Street denn nun wirklich auf sich haben mochte.

Street löste viele Kulturschocks aus

Street war im echten Leben stock-hetero - bis zum Ende seines Lebens war er verheiratet mit seiner Begleiterin Miss Linda - und in der heutigen Welt würde sein Spiel mit schwulen Klischees vor diesem Hintergrund sehr kritisch betrachtet werden.

Damals allerdings war es höchst wagemutig, in mit Männerschweiß getränkten britischen Turnhallen der sechziger und siebziger Jahre auch nur ein queeres Schauspiel aufzuführen. Eine gewisse Türöffner-Funktion auch für die „gay culture“ Britanniens wird dem vielbeschäftigten Schaukämpfer aus heutiger Sicht zugeschrieben.

An der Art und Weise, wie seine Figur Kulturschocks auslöste, Homophobie und sexuelle Unsicherheiten hervorkehrte, hatte Street erklärtermaßen auch persönlich Spaß.

„Die anderen Wrestler in der Kabine waren auch verwirrt und nicht sicher, wie ernst ich es meinte“, erinnerte er sich einmal: „Das habe ich ausgenutzt. Ich habe gewartet, bis alle unter der Dusche waren, bin mit dem Handtuch unterm Arm hineinstolziert und habe gerufen: ‚Mmh, ein leckeres Büffet.‘ Schon hatte ich die Dusche für mich.“

WWE kopierte das Erfolgsrezept mehrfach

Zu Beginn der Achtziger wanderte Street nach Amerika aus und wäre dort heute wohl auch als größerer Star in Erinnerung, wären die Vorzeichen günstiger gewesen.

Die regionalen Ligen, in denen Street damals antrat, waren jedoch dabei auszusterben und für den damals nach nationaler und internationaler Größe strebenden WWE-Boss Vince McMahon war der schon über 40-jährige Street zu alt.

Qualitativ näher am Original war die in den Neunzigern ersonnene, doppelbödigere und subversivere Figur Goldust - verkörpert von Cody Rhodes‘ älterem Bruder Dustin.

Triple H verneigt sich

Street, der nach eigener Schätzung zwischen 13.000 und 16.000 Matches bestritt, stieg bis ins hohe Alter gelegentlich in den Ring. Ein neues berufliches Standbein fanden er und Frau Linda im Alter als Schöpfer für Wrestling-Mode. Unter anderem entwarfen sie für WWE Hall of Famer Mick Foley das Outfit seines Alter Egos Dude Love.

Street und seine Frau lebten zuletzt wieder in der walisischen Heimat, wo Street im vergangenen Jahr Ehrengast der WWE-Megashow Clash at the Castle war.