WWE: Skurriler Kultstar tot - er erregte auch in Deutschland Aufsehen

Er war so seltsam, dass er schon wieder Kult war - zumindest bei Fans mit Faible für die skurrilen Auswüchse der Wrestling-Geschichte.

Der kurzlebige WWE-Charakter Mantaur aus den neunziger Jahren hat einen Ehrenplatz bei WrestleCrap, dem liebevollen Online-Museum für trashige Showkampf-Charaktere. Nun ist sein Darsteller Mike Halac - dessen Karriere in Deutschland begonnen hatte - im Alter von 55 Jahren verstorben. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Bei WWE als Mantaur gefloppt - aber in Erinnerung geblieben

Als in dieselbe Kerbe schlagender Bruiser Mastino tourte Halac zwei Jahre lang durch den deutschsprachigen Raum, traf dort auf diverse Euro-Legenden wie Steve Wright, Tony St. Clair und das Bremer Original Eddie Steinblock - und auch die späteren WWE-Topstars Owen Hart und Chris Benoit , die heute in trauriger Erinnerung sind.

Im Jahr 1994 wurde Halac von der damaligen WWF engagiert und bekam den absurden Mantaur-Charakter: Angelehnt an die mythische Figur des Minotaurus - halb Mensch, halb Stier - kam er anfangs mit einer riesigen Büffelmaske zum Ring, ahmte Rinderbewegungen nach und muhte sogar im Ring. Speziell der erste TV-Auftritt war so trashig, dass er es auch in eine Episode von Oliver Kalkofes Kultshow „Kalkofes Mattscheibe“ schaffte und dort veralbert wurde.