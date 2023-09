WWE formiert ein neues Dream Team

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown hat sich Megastar John Cena mit Senkrechtstarter LA Knight zusammengeschlossen, die beiden treten bei der kommenden Großveranstaltung Fastlane am 7. Oktober gegen Jimmy Uso und Solo Sikoa von der Bloodline an. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

WWE SmackDown: John Cena und LA Knight verbünden sich

Knight kam dem für ein zweimonatiges Gastspiel aus Hollywood zu WWE zurückgekehrtem Cena am Ende der Show zu Hilfe, als er von Uso und Sikoa attackiert wurde. Vorausgegangen war eine zwei Wochen lange Story, in der die Bloodline mehrere Verbündete Cenas verprügelt und ausgeschaltet hatte, beginnend mit AJ Styles vergangene Woche.

Knight, dem Cena schon beim vergangenen Großevent Payback Respekt gezollt hatte, agierte am Ende als rettender Engel und willigte ein, die Familienmitglieder des derzeit pausierenden Universal Champions Roman Reigns mit Cena zu bekämpfen.

WWE Fastlane 2023: Card nimmt Formen an

Auch darüber hinaus nahm die Card für Fastlane Formen an: WWE-Damenchampion Iyo Sky bekommt es in einem Dreikampf mit Asuka und Charlotte Flair zu tun – wobei pikanterweise Skys Partnerin Bayley die Herausforderung im Namen ihrer Gefährtin annahm, ein Detail, das noch Unfrieden stiften dürfte.

Die neue Gruppierung aus Bobby Lashley und den Street Profits tritt derweil gegen die LWO an, die sie bei SmackDown ins Visier nahm: Das Trio attackierte US Champion Rey Mysterio und Partner Santos Escobar, nachdem Mysterio seinen Titel in einem freundschaftlichen Match gegen Escobar verteidigt hatte.