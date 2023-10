WWE RAW: Titel-Betrug mischt die Karten wieder neu

Bei der „Season Premiere“ der TV-Show Monday Night RAW verloren Rhodes und Partner Jey Uso die Tag-Team-Titel zurück an Finn Balor und Damian Priest von der Gruppierung Judgment Day - infolge eines unfairen Eingriffs eines ungebetenen Gasts. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Jey Usos Zwillingsbruder Jimmy Uso verhalf Balor und Priest zum Wiedergewinn der Titel und heizte damit die ungelösten Konflikte zwischen ihm und Jey sowie Cody Rhodes und „Undisputed Universal Champion“ Roman Reigns weiter an.

Reigns, Onkel der Usos und Anführer der Gruppierung Bloodline, war am Freitag bei SmackDown nach einer mehrmonatigen Pause zurückgekehrt und scheint auf ein erneutes WrestleMania-Duell mit Rhodes zuzusteuern.

WWE RAW: Judgment Day hat alle Titel wieder

Alle offiziellen Mitglieder der einst von der soeben zu Konkurrent AEW gewechselten Legende Edge gegründeten Gruppierung halten nun Titel - Rhea Ripley ist Damenchampion bei RAW, der junge Dominik Mysterio North American Champion im Aufbaukader NXT. Auch Mysterio mischte sich in das Match ein, wurde jedoch von dem mit Rhodes und Jey verbündeten Sami Zayn in Zaum gehalten, der eigentlich bei SmackDown aktive Jimmy war das Zünglein an der Waage.