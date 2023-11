WWE-Überraschung kurz vor den Survivor Series

Unerwartete Rochade kurz vor dem Traditions-Event Survivor Series: Einen Tag vor der Großveranstaltung in Chicago hat WWE ein eigentlich schon fix angekündigtes Match umgeworfen – und einen aufstrebenden Shootingstar auf die Card rotiert.

Bei der letzten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown vor den Series wurde der in diesem Jahr zu WWE zurückgekehrte Carlito aus seinem Kampf gegen Santos Escobar herausgeschrieben. Er wird ersetzt von einem mexikanischen Landsmann Escobars, dem maskierten Dragon Lee. Dieser verteidigt nun an Carlitos Stelle die Ehre der von Escobar attackierten Legende Rey Mysterio . ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Dragon Lee bei WWE im Aufwind

Der 28 Jahre alte Lee, an dem auch Konkurrent AEW interessiert war, hatte im vergangenen Dezember bei WWE unterschrieben. Lee, zuvor einer der größten mexikanischen Stars auch in der US-Independentszene, hatte sich dort mit starken Leistungen im Aufbaukader NXT eine schnelle Beförderung in den Hauptkader verdient.