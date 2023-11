WWE vergrößert historisches Deutschland-Beben

Der historische Wrestling-Festtag in Deutschland wird zum Festwochenende: Im Vorfeld der ersten WWE-Großveranstaltung auf deutschem Boden wird auch erstmals eine Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown live aus Deutschland stattfinden.

Am 30. August 2024 - einen Tag vor „Bash in Berlin“ - wird auch die „Go-Home-Show“ der Freitagssendung in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Dies gab WWE am Dienstag bekannt. Nach Angaben der Liga hat die „unglaubliche“ Nachfrage nach Tickets zu dieser Entscheidung geführt. Der offizielle Vorverkauf beginnt Ende November. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

WWE Bash in Berlin 2024 - ein historisches Wrestling-Novum

„Bash in Berlin“ wird der erste „Premium Live Evet“ sein, der je auf deutschem Boden stattfinden wird: Im Unterschied zu den anderen Deutschland-Shows wird die Veranstaltung live in alle internationalen Märkte übertragen, die regulären TV-Shows RAW und SmackDown werden wochenlang auf die dort angesetzten Matches hinarbeiten, ganz wie bei den anderen „PLEs“ WrestleMania, Royal Rumble und Co.

Die Liga - seit kurzem wie die UFC Teil des neuen Kampfsport-Konglomerats TKO - setzt seit einiger Zeit verstärkt auf Großveranstaltungen abseits der USA. Nun profitiert auch der deutsche Markt von dem Trend, wohl nicht zuletzt auch wegen der prominenten Rolle, die die deutschsprachige Gruppierung Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci) im WWE-Programm eingenommen hat. (Der deutsche WWE-Star Ludwig Kaiser im exklusiven SPORT1-Interview)

Jüngst hat WWE auch die erste Großveranstaltung in Frankreich offiziell gemacht, Backlash 2024 findet am 4. Mai in Lyon statt.