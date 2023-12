WWE: Früherer Hulk-Hogan-Rivale Killer Khan stirbt nach Kollaps in Bar

Killer Khan kämpfte gegen Hulk Hogan und André the Giant

Das Schwergewicht wurde zunächst als Rivale der damaligen Champions Bob Backlund und Pedro Morales in Szene gesetzt, besonders in Erinnerung blieb aber eine länderübergreifende Rivalität mit dem früh verstorbenen Ringmythos André the Giant - von den Lesern des Wrestling Observer 1981 zur Fehde des Jahres gewählt.

Khan kam damals zugute, dass sich André im Lauf des Programms eine reale Knöchelverletzung zuzog, die Khan zugeschrieben wurde und damit dessen Ruf als gefährliche Bedrohung nährte. Höhepunkt der Fehde war eine Serie von „Mongolian Stretcher Matches“, in denen André sich an Khan rächte, indem er ihn seinerseits auf eine Krankentrage verfrachtete.

Nach seiner Wrestler-Laufbahn betrieb Ozawa mehrere Restaurants und Bars in Tokio und arbeitete bis zuletzt im Gastronomiegewerbe. Wie Tokyo Sports berichtet, kollabierte Khan am Freitag in einer seiner Bars und starb an einem Riss in der Aorta. Er wurde 76 Jahre alt.