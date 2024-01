WWE-Ikone stimmt Fans auf das endgültige Aus ein

John Cena plant Karriere-Ende bei WWE

„Tun, was das Beste für die Firma ist“

Wie und wann Cena seine Schuhe endgültig an den Nagel hängen will, ließ er offen. „Ich will einfach nur tun, was das Beste für die Firma ist“, sagt er: „Ob es ein großes letztes Match ist oder einfach ein letztes Match oder was immer ich tun kann, um allen klar zu machen, dass das Kapitel vorbei ist: Ich höre mir an, was WWE zu sagen hat.“