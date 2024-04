WWE: Maskierte Sport-Idole sorgen für umjubelten WrestleMania-Moment

WWE WrestleMania 40: NFL-Helden helfen Rey Mysterio

Kelce und Johnson schockten einst auch Tom Brady

Kelce und Johnson machten sich in der Sportmetropole spätestens 2018 unsterblich: Sie waren Teil der Eagles-Mannschaft um Quarterback Nick Foles, die damals mit einem überraschenden Sieg über Tom Brady und seine New England Patriots den ersten Super-Bowl-Sieg Philadelphias besiegelten.

WrestleMania 40 - Match-Card und Ergebnisse:

WWE RAW & SmackDown Tag Team Title Ladder Match: Neue SD-Champs: Austin Theory & Grayson Waller, neue RAW-Champs: The Awesome Truth (The Miz & R-Truth)

WWE Undisputed Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

World Heavyweight Title Match: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

WWE Women‘s Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bayley

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

The Pride (Bobby Lashley & The Street Profits) vs. The Final Testament