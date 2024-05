WWE: Ein wegweisender Moment nimmt Formen an

Die Halbfinals eines traditionsreichen WWE-Turniers stehen - wird es zur wegweisenden Krönungszeremonie eines aufstrebenden deutschen Stars?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown in der Nacht zum Samstag nahm die Runde der letzten 4 des King-of-the-Ring-Turniers Formen an. Noch stärker als zuvor deutet sich an, dass es auf ein Finale zwischen Österreich-Phänomen Gunther und der lebenden Legende Randy Orton zusteuert. Und mutmaßlich auf den nächsten Meilenstein für den „Ringgeneral“ aus Wien. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Gunther und Randy Orton auf dem Weg ins Finale?

Bei SmackDown zog Orton mit einem Sieg über Carmelo Hayes ins Halbfinale ein. Er trifft dort auf den frisch verpflichteten Tama Tonga von der mit ihm verfeindeten Bloodline. Tonga besiegte LA Knight. Bei der Montagsshow RAW waren zuvor Gunther und Jey Uso mit Siegen über Kofi Kingston bzw. Ilja Dragunov weitergekommen.

Gunther und Orton erscheinen wie die designierten Finalisten: Ein Sieg und eine Finalteilnahme Tongas wäre eine große Überraschung, auch Jey Uso käme unerwartet, da er das große Titelmatch, für das der King-of-the-Ring-Sieger wohl aufgebaut wird, gerade erst hinter sich hat - er verlor bei Backlash gegen World Champion Damian Priest.

Die Großveranstaltung King & Queen of the Ring mit den Finals steigt am kommenden Samstag im saudi-arabischen Dschidda, die Halbfinals zuvor bei RAW und SmackDown. Ein Finalsieg gegen den 14-maligen WWE und World Champion Orton wäre für Gunther ein neuer Ritterschlag, zumal Orton einer der größten und meistdekorierten Stars der Ligageschichte ist.

King of the Ring in großen Fußstapfen

Nach seiner historischen 666-Tage-Regentschaft als Intercontinental Champion würde Gunther auch einmal mehr in berühmte Fußstapfen treten: Der King-of-the-Ring-Triumph 1996 und die ikonische Siegesrede danach begründeten einst die Mega-Karriere von Stone Cold Steve Austin. Zu den weiteren Königen der Vergangenheit zählen Legenden wie Harley Race, „Macho Man“ Randy Savage, Bret und Owen Hart oder auch Kurt Angle, Edge und Brock Lesnar.

Nachdem das Turnier in den vergangenen beiden Jahrzehnten nur unregelmäßig ausgetragen worden war und an Bedeutung verloren hatte, scheint der aktuelle WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque - der Sieger von 1997 - den Glanz wieder aufpolieren zu wollen.

