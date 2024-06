WWE: Großer Sieg für deutschen Star

In knapp drei Monate steigt die erste WWE-Großveranstaltung in Deutschland - und der Lokalmatador bekommt schon jetzt Rückenwind.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW feierte der deutsche Wrestler Ludwig Kaiser seinen bislang größten Sieg beim Wrestling-Marktführer: In einem sehenswerten und körperlich intensiven Eröffnungsmatch der Show besiegte er den früheren WWE-Champion Sheamus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE RAW: Ludwig Kaiser schlägt Sheamus

Der aus Pinneberg stammende Kaiser, Sohn der deutschen Catch-Legende Axel Dieter, wurde vor einigen Wochen bei WWE neu definiert: Er wandte sich gegen seinen bisherigen Partner Giovanni Vinci und ist nun Einzel- statt Tag-Team-Wrestler.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass es auch darum geht, den 33-Jährigen für das Heimspiel Bash in Berlin am 31. August zu stärken, ist spätestens jetzt offensichtlich geworden: Kaiser attackierte den „Celtic Warrior“ aus Irland schon vor dem offiziellen Kampfbeginn und fokussierte sich dann auf das dabei geschwächte Knie von Sheamus - was dann letztlich siegbringend war, als er ihn nach einem Tritt dagegen schultern konnte.

Die nicht ganz faire Art, wie Kaiser den Sieg davongetragen hat, ließ die Tür für ein Rückmatch offen, womöglich beim nächsten Großevent Clash at the Castle am 15. Juni.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Clash at the Castle: Drei Titelmatches stehen

Für die Veranstaltung im schottischen Glasgow stehen bereits drei Matches fest: WWE-Champion Cody Rhodes trifft noch einmal auf AJ Styles - nachdem dieser ihn am Freitag bei SmackDown mit einem vorgetäuschten Rücktritt in die Falle gelockt und attackiert hatte.