WWE: Wird er noch größer als Hulk Hogan und The Rock?

Wrestling-Ikone Hulk Hogan traut WWE-Shootingstar Bron Breakker zu, in die Fußstapfen von ihm und The Rock zu treten – und womöglich noch mehr.

In einem Interview mit dem altgedienten Wrestling-Journalisten Bill Apter für das Portal Sportskeeda lobt der Hulkster Breakker in höchsten Tönen, er traut dem Neffen von Kultstar „Big Poppa Pump“ Scott Steiner die größtmögliche Karriere zu.

Hulk Hogan: Bron Breakker „kann DER Mann werden“

„Er ist was ganz Besonderes. Das, was er jetzt schon verinnerlicht hat, ist jenseits dessen, was bei seiner Ringerfahrung üblich ist“, staunt Hogan: „Diese Intensität, diese Bühnenpräsenz und wie er es schafft, in dieser gewissen Zone zu bleiben. Wenn man es richtig anstellt, kann er der nächste Stone Cold, The Rock oder Hulk Hogan sein. Er könnte DER Mann werden.“