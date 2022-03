Später WWE-Tribut für legendäres Duo: Rick und Scott Steiner in Hall of Fame

Die Hall-of-Fame-Aufnahme der Steiners - zusammen mit dem Undertaker, Sharmell und dem posthum geehrten Vader - erfolgt am Freitag im American Airlines Center in Dallas, im unmittelbaren Anschluss an die TV-Show SmackDown. Breakker fordert am Tag der ersten WrestleMania-Nacht bei der Matinee-Show „Stand and Deliver“ NXT-Champion Dolph Ziggler heraus.