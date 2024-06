WWE: Nächstes großes Debüt-Beben beim Wrestling-Imperium

Drew McIntyre vermiest CM Punk die Heimkehr

Punk, der eigentlich angedeutet hatte, bei SmackDown seine Ringrückkehr nach (fast?) überstandenem Trizepsriss verkünden zu wollen, wurde am Ende mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Bloodline bekommt weitere Verstärkung

Das zweite zentrale Ereignis der Show war ein scheinbarer Hauptkampf zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und Solo Sikoa, der sich in Abwesenheit von Ex-Champ Roman Reigns zum Anführer von dessen Bloodline aufgeschwungen hatte.

Das Match erwies sich als Falle für Rhodes, der Sikoa und Co. zuvor schon beim ersten Auftritt Punks die Stirn geboten und eine drohende Attacke auf Punk verhindert hatte: Sikoas Bloodline-Gefährten Tama Tonga und Tanga Loa attackierten den „American Nightmare“, das Match wurde nie angeläutet.

Jacob Fatu feiert WWE-Debüt

Der 32 Jahre alte Fatu ist ein Sohn von „Tonga Kid“ Samuel Fatu, Bruder von WWE Hall of Famer Solofa Fatu alias Rikishi und des verstorbenen Umaga - und Cousin von Reigns, dessen verstorbenem Bruder Rosey und der Legende Yokozuna.

Samuel Fatu war in den Achtzigern selbst bei WWE und bildete dort als Tama das Tag Team The Islanders mit Haku (Meng) - dem Vater von Tonga und Loa, die in der Bloodline den Platz von Rikishis Söhnen Jimmy und Jey Uso eingenommen haben.