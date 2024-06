WWE: Schock-Ende mit weitrechenden Folgen stellt die Liga auf den Kopf

Ausgerechnet wenige Tage nach dem Tod von Reigns‘ Vater Sika ist damit klar: Es ist eine innerfamiliäre Meuterei gegen den seit seiner WrestleMania-Niederlage gegen Cody Rhodes pausierenden Ex-Champion in Gange – mit weitreichenden Folgen für das Story-Geschehen in den kommenden Monaten und Jahren.

WWE SmackDown: Solo Sikoa übernimmt die Bloodline

Wird er noch größer als Hulk Hogan und The Rock?

Nun gingen Sikoa und seine Mitstreiter einen Schritt weiter: Sikoa ließ sich am Ende der Show im legendären New Yorker Madison Square Garden in einer „Bloodline Acknowledgement Ceremony“ zum neuen Stammesoberhaupt ausrufen und wandte sich gegen Heyman.