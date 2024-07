WWE: Die nächste Wendung einer großen Story ist schon jetzt bekannt

Die neue Inkarnation der Bloodline versetzt WWE seit einigen Monaten in Angst und Schrecken – bekommt sie nun bald ihr erstes Titelgold?

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Was kommende Woche passieren wird, ist ausnahmsweise auch schon bekannt: Die Episode wurde wegen einer anstehenden Japan-Tour der Liga voraufgezeichnet - und legte den Grundstein für ein weiteres großes Bloodline-Titelmatch in diesem Sommer.

WWE: Bloodline greift nach Tag-Team-Titel

Zum Abschluss der kommenden SmackDown-Ausgabe steht ein Match an, in dem neue Top-Herausforderer für die frisch gekürten Tag Team Champions DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa) ermittelt werden.

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Siegreich waren hierbei am Ende Tama Tonga und Jacob Fatu von der Bloodline, die sich in einem Gauntlet Match gegen die Street Profits, die Legado Del Fantasma, Baron Corbin und Apollo Crews, die Good Brothers und Pretty Deadly durch. Die Aufzeichnung endete dann damit, dass Rhodes sich für die Attacke in dieser und der vergangenen Woche revanchierte und die Bloodline mit einem Stuhl vom Ring jagte.