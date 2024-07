WWE schnappt AEW Shootingstar weg - Partnerligen überrumpelt

Die Chilenin Stephanie Vaquer, die erst am 30. Juni mit einem Titelkampf gegen Mercedes Moné beim Pay-per-View Forbidden Door im Einsatz war, ist nun auf dem Weg zum Wrestling-Marktführer. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE-Legende Shawn Michaels, verantwortlich für den Aufbaukader NXT, bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte aus Mexiko, hieß Vaquer bei WWE willkommen und erklärte, dass er sie bald „in Orlando“ treffe – Standort des WWE-Leistungszentrums und der meisten NXT-Events.

Vaquer zu WWE - Partnerligen von AEW überrumpelt

Die 31 Jahre alte Vaquer war amtierender Damenchampion der Liga CMLL und profilierte sich zuletzt auch mit Auftritten bei den Japan-Ligen Stardom und NJPW. Sie hielt zuletzt bei NJPW den Strong Women‘s Title, den sie bei Forbidden Door an Moné abtrat, die ehemalige Sasha Banks.

Am Mittwoch haben CMLL und NJPW in einem gemeinsamen Statement Vaquers Abgang verkündet, der offensichtlich von Misstönen begleitet ist: In dem Statement der beiden mit AEW kooperierenden Ligen heißt es, dass Vaquer sie „abrupt“ informiert hätte, aus „persönlichen Gründen“ nicht für kommende Shows zur Verfügung zu stehen, für die sie schon angekündigt war.