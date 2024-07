WWE-Star demaskiert sich - und ist kaum wiederzuerkennen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

Dexter Lumis in völlig neuem Look

Die Wyatt Sicks - eine Hommage an den im vergangenen Jahr tragisch verstorbenen Bray Wyatt – legten bei RAW erstmals im Ring Hand an und nahmen einmal mehr Chad Gable und seine neuen Verbündeten Brutus und Julius Creed ins Visier.

Nachdem die Creeds Gables Ex-Kumpanen von der Alpha Academy (Otis und Akira Tozawa) besiegten und danach weiter attackierten, kamen die Sicks zu Hilfe. Die drei Gestalten mit den Tiermasken aus dem Wyatt-Universum (Ramblin‘ Rabbit, Huskus the Pig, Mercy the Buzzard) kamen zum Ring und stellten sich Gable und den Creeds entgegen und legten dann ihre Verhüllungen ab.

Der bisher als Comedy-Figur definierte Lumis präsentierte sich dabei in einem neuen Look mit langen Dreadlocks, für den anscheinend Schock-Rocker Rob Zombie Pate stand.

Wyatt Sicks feiern bald ihr Ringdebüt

Die Wyatt Sicks schlugen los, indem ihr weibliches Mitglied Abby the Witch (Nikki Cross) von der anderen Ringseite auf Gable sprang, Rowan, Gacy und Lumis prügelten dann auf die Creeds ein, während Gable letztlich flüchtete - und nochmal von dem im Eingangsbereich wartenden Howdy erschrocken wurde.

Das Ringdebüt der Wyatt Sicks folgt in der kommenden Woche, sie treffen beim ersten RAW nach dem SummerSlam in einem Six Man Tag Team Match auf das neue Team Gable.