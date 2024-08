WWE Bash in Berlin live im TV, STREAM, Ticker: So läuft die historische Show

Martin Hoffmann 31.08.2024 • 17:44 Uhr Die historische erste WWE-Großveranstaltung in Deutschland steigt heute Abend, Hier alle Infos.

Der historische Abend ist gekommen: Aus der ausverkauften Uber Arena in Berlin steigt heute die erste WWE-Großveranstaltung in Deutschland, Bash in Berlin 2024.

Der deutschsprachige World Champion Gunther steht mit seinem Titelmatch gegen Randy Orton im Zentrum des Wrestling-Spektakels, aber auch WWE-Champion Cody Rhodes ist gegen Kevin Owens im Einsatz. SPORT1 hat alle Infos zur Show (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE).

WWE Bash in Berlin - live im TV und Stream

Datum und Uhrzeit: heute 19 Uhr

TV: nicht live im linearen Free-TV (Erstausstrahlung bei Pro7 Maxx am Montag)

Livestream: WWE Network, Bild plus

Match-Card:

World Title Match: Gunther (c) vs. Randy Orton

WWE Title Match: Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens

Strap Match: CM Punk vs. Drew McIntyre

Women‘s Tag Team Title Match: The Unholy Union (c) vs. Bianca Belair & Jade Cargill

Damian Priest & Rhea Ripley vs. Dominik Mysterio & Liv Morgan

So lief SmackDown in Berlin am Freitag: