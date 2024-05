WWE: Böse Panne trübt historischen Moment für Österreich-Star

Das Schwergewicht aus Wien gewann am Samstagabend beim Großevent King & Queen of the Ring im saudi-arabischen Dschidda das traditionelle King-of-the-Ring-Turnier. Der 36-Jährige besiegte im Finale den 14-maligen WWE und World Champion Randy Orton und verdiente sich damit ein Match gegen den dann amtierenden World Champion beim SummerSlam. In der Endsequenz des Matches passierte jedoch ein Schnitzer, der das geplante Drehbuch für den Sommerhöhepunkt noch beeinflussen könnte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Gunther schreibt wieder WWE-Geschichte

Der SummerSlam, bei dem Gunther um den World Title antreten soll, steigt am 3. August in Cleveland. Der „Ringgeneral“ wird dort auf den Sieger eines am Samstag angesetzten Matches zwischen dem amtierenden Champion Damian Priest und Ex-Titelträger Drew McIntyre treffen. Die beiden duellieren sich am 15. Juni bei Clash at the Castle in McIntyres schottischer Heimat, wie WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque am Freitag verkündete.