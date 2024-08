WWE-Ikone Undertaker über deutschen Star: „Einfach, ihn zu hassen“

Lob von höherer Stelle kann man in dieser Branche kaum bekommen: Wrestling-Ikone Mark „The Undertaker“ Callaway spricht in höchsten Tönen vom deutschen WWE -Shootingstar Ludwig Kaiser.

In seinem Podcast Six Feet Under berichtet der Taker, dass er sich vergangene Woche hinter den Kulissen der TV-Show Monday Night RAW mit Kaiser getroffen hätte – und eine „hohe Meinung von ihm habe“.

„Habt ein Auge auf Kaiser“, sagt der 59-Jährige: „Ich glaube, aus ihm wird was Besonderes. Es ist so einfach, ihn zu hassen.“ Der letzte Satz ist als Kompliment für Kaisers Verkörperung der Rolle als böser „Heel“ gemeint.

Undertaker hat hohe Meinung von Ludwig Kaiser

Im Vorfeld der historischen Deutschland-Großveranstaltung Bash in Berlin am 31. August befindet sich auch der Pinneberger, der kürzlich im SPORT1 -Interview sprach , spürbar im Aufwind. Zu Recht, wie der Undertaker findet – auch aus den Eindrücken des „netten, langen“ Gesprächs, das er mit Kaiser geführt habe.

„Es war für mich erfrischend zu hören, dass ich ihm meine Sicht der Dinge geschildert habe, was er tun sollte – und dass seine Reaktion in etwa war: ‚Genau das. Genau das fühle ich auch.‘ Er wartet auf seine Chance, aus dem Schatten von Gunther zu treten.“

WWE-Legende lobt auch Champion Gunther

Auch von Gunther hält der Undertaker viel. Der „Ringgeneral“ aus Wien sei „the real deal“, ein „throwback“, also einer, der im guten Sinne an alte Zeiten erinnere. Es sei ein kluger Schachzug gewesen, ihn beim SummerSlam zum Champion zu machen.

Gunther trifft am übernächsten Samstag in der Berliner Uber Arena auf Legende Randy Orton, auch für Kaiser – der diese Woche im Hauptkampf von RAW gegen Orton antrat und verlor – deutet sich ein Match an, wohl das Duell Nummer 3 in der Matchserie mit Ex-WWE-Champion Sheamus.