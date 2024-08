WWE-Paukenschlag in der Nacht vor dem SummerSlam

In der Nacht vor dem Sommerhöhepunkt von WWE gewinnt die neu formierte Bloodline um Solo Sikoa ihre ersten Titel.

Das zweitgrößte Wochenende des WWE-Jahrs hat seinen ersten Paukenschlag – was hat der Wrestling-Marktführer für den Abend noch in petto?

In der Nacht vor dem SummerSlam 2024 hat die neu aufgestellte Bloodline ihren ersten Titel errungen, Jacob Fatu und Tama Tonga haben sich bei der TV-Show Friday Night SmackDown die Tag-Team-Gürtel des Freitagskaders gesichert. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Fatu und Tonga besiegten die bisherigen Champions DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa), nachdem Fatu Gargano einen Moonsault und eine DDT-Variation verpasste. Die Show endete damit, dass Bloodline-Anführer Solo Sikoa sich die beiden Gürtel über die Schultern legte und damit posierte – eine Botschaft an WWE-Champion Cody Rhodes, den Sikoa in der Nacht zum Sonntag herausfordern wird.

Das große Duell in der NFL-Arena von Cleveland bekam bei SmackDown eine Zusatzklausel, die aufhorchen ließ.

WWE SummerSlam: Rhodes vs. Sikoa bekommt „Bloodline Rules“

Rhodes und Sikoa verabredeten im Eröffnungssegment der Show, dass ihr Match unter „Bloodline Rules“, also ohne Regeln und Disqualifikationen ablaufen wird.

Die Klausel öffnet die Tür dafür, dass der Kampf - wie viele der Bloodline in der Vergangenheit - durch einen Eingriff von außen entschieden wird. Es heizt die Spekulationen an, ob es am Ende des Matches zu einem Überraschungsauftritt kommen wird – etwa durch den von Sikoa aus der Bloodline geworfenen Jimmy Uso oder gar durch Ex-Champion Roman Reigns.