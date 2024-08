WWE SummerSlam: Österreich-Star krönt historischen Aufstieg

Nach einem Sieg über Damian Priest beim SummerSlam ist der „Ringgeneral“ erster deutschsprachiger World Champion der WWE-Geschichte. Walter Hahn, wie der 36-Jährige bürgerlich heißt, krönte in der NFL-Arena von Cleveland seinen historischen Aufstieg vom vielbeachteten Independent-Stern zum großen WWE-Star.

Der für seinen schnörkellosen, aber handwerklich perfekten und sehr körperlichen Stil bekannte Gunther geht aller Voraussicht nach als Titelträger in den historischen Deutschland-Großevent Bash in Berlin am 31. August. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)