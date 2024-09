Schwere Vorwürfe enthüllt! WWE-Koloss kurz nach Debüt schon am Ende?

Omari Jahi Palmer, bekannt unter seinem Ringnamen Odyssey Jones, wurde stillschweigend aus dem offiziellen Kader der Wrestling-Liga entfernt, sein Profil auf der offiziellen Website der Promotion ist gelöscht worden. Bei der vergangenen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW tauchte er ohne Erklärung nicht auf, obwohl er eben noch in eine Storyline mit Kofi Kingston und Xavier Woods von The New Day verwickelt war, mit denen er sich nach dem Sommerhöhepunkt SummerSlam verbündet hatte. Grund für das plötzliche Verschwinden sind Anschuldigungen häuslicher Gewalt, wie das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful berichtet.