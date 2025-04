Eine WWE-Sensation mit pikanter Vorgeschichte

Heute vor neun Jahren feierte Shane McMahon gegen den Undertaker bei WrestleMania 32 ein spektakuläres WWE-Comeback. Mittlerweile ist er in der früheren Firma seines Vaters wieder abgemeldet.

Heute vor neun Jahren feierte Shane McMahon gegen den Undertaker bei WrestleMania 32 ein spektakuläres WWE-Comeback. Mittlerweile ist er in der früheren Firma seines Vaters wieder abgemeldet.

Nach sechs Jahren Abwesenheit kehrte Shane McMahon zurück zu WWE - und forderte bei WrestleMania 32 den Undertaker in einem Hell in a Cell Match. Mit dieser völlig unerwarteten Wendung überraschte die weltgrößte Wrestling-Liga im Februar 2016 ihre Fans - die meisten positiv, gemessen an den zahlreichen, überwiegend euphorischen Reaktionen.