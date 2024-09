WWE-Legende kündigt "große, große Überraschungen" an

Die Wrestling-Liga WWE steht vor einer wegweisenden Woche - und der federführend Verantwortliche stellt den Fans ins Aussicht, dass er einiges in petto hat.

In einem Interview mit Sports Illustrated kündigt Ringlegende Shawn Michaels an, dass es in dem von ihm geführten NXT-Kader demnächst „große, große Überraschungen“ geben werde – personelle Überraschungen, wie der Kontext der Aussagen nahelegt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)