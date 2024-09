WWE-Topstar war auf dem Weg in die NFL - dann kam ein Krebs-Schock beim Medizincheck

Martin Hoffmann 21.09.2024 • 07:18 Uhr Vor seinem ersten großen Match seit WrestleMania kehrt WWE-Star Roman Reigns zurück in das Stadion, wo er einst als Footballer glänzte - ehe seine Gesundheit eine NFL-Karriere durchkreuzte.

Die Topstars des Wrestling sind Spitzen-Athleten, kaum einer bürgt dafür mehr als er.

Der ehemalige WWE-Champion Joe Anoa‘i alias Roman Reigns hat sich nicht nur im Ring bewiesen, er war auch ein herausragender Football-Spieler, der auf dem besten Weg in die NFL war - ehe eine Krebs-Schock dazwischenkam. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown in der Nacht zum Samstag hat WWE Reigns‘ Vorgeschichte in Erinnerung gerufen, um sein nächstes großes Match zu promoten.

WWE SmackDown: Roman Reigns zurück an alter Wirkungsstätte

Reigns tut sich bei der Großveranstaltung Bad Blood am 5. Oktober mit Cody Rhodes zusammen, dem aktuellen WWE-Champion und seinem bisherigen Erzfeind. Die beiden treffen auf Reigns‘ Neffen und verräterischen Zögling Solo Sikoa sowie Jacob Fatu, den Vollstrecker der von Sikoa neu aufgebauten Bloodline-Gruppierung.

Das Match findet in Atlanta statt, wo Reigns von seiner WWE-Karriere eine Football-Größe war. Vor diesem Hintergrund inszenierte WWE nun eine Begegnung zwischen Reigns und Rhodes im Bobby Dodd Stadium auf dem Campus der Universität Georgia Tech, bei der Reigns früher ein Starspieler war.

Football-Star an der Georgia Tech University

Der heute 39 Jahre alte Reigns war unter seinem bürgerlichen Namen zwischen 2005 und 2007 Defensive Tackle der Georgia Tech Yellow Jackets. Im zweiten Jahr war er ihr Co-Kapitän, zusammen mit „Megatron“ Calvin Johnson - der dann in der NFL eine Hall-of-Fame-Karriere bei den Detroit Lions hinlegte.

Anoa‘i machte sich am College einen Namen als beinharter Verteidiger, mit derselben Körperkraft wie sein in diesem Jahr verstorbener Vater, der WWE Hall of Famer Sika, aber auch mit einem Tempo und einer Agilität, die viele nicht von einem Schwergewicht wie ihm erwarteten.

In seinem Senior-Jahr 2006 sammelte Anoa‘i 40 Tackles und wurde ins First Team der ACC-Konferenz berufen. In besonderer Erinnerung ist ein Spiel aus der Saison 2005, in dem Anoa‘i Quarterback Brian Cox von den Auburn Tigers einen markerschütternden Tackle verpasste, der diesem bis heute in Erinnerung ist.

„Eines Tages werde ich meinen Kindern erklären, dass ich 2005 fast von Roman Reigns geköpft wurde“, sagte Cox von einigen Monaten in einem ESPN-Feature über Reigns‘ Zeit als Footballer. „Quasi jeder, der mit oder gegen ihn gespielt hat, war der Überzeugung, dass er in der NFL landen wird“, heißt es in dem Bericht.

Es kam anders - weil der erste Medizincheck für die potenzielle Karriere in der Elite-Liga mit einer Schocknachricht endete.

Krebs-Diagnose warf ihn im Kampf um Platz in der NFL zurück

Bei einer ärztlichen Untersuchung im Rookie-Minicamp der Minnesota Vikings wurde bei Anoa‘i Leukämie diagnostiziert - was er erst Jahre später öffentlich machte, als die Krankheit während seiner WWE-Karriere ein zweites Mal ausbrach.

Reigns überstand die Blutkrebs-Erkrankung beim ersten wie beim zweiten Mal und hat sie medikamentös im Griff, im Konkurrenzkampf um einen Platz in der NFL warfen ihn seine gesundheitlichen Probleme aber weit zurück.

Seinen Platz bei den Vikings verlor er, nach seiner Genesung nahmen ihn die Jacksonville Jaguars unter Vertrag, entließen ihn aber am Ende des Trainingscamps, in das Reigns verspätet und weit von seiner körperlichen Bestform entfernt eingestiegen war.

Reigns spielte eine Saison bei den Edmonton Eskimos in der kanadischen CFL, verlor dort nach einem Jahr aber auch seinen Kaderplatz. Er begrub dann seinen Traum von der Football-Karriere, auch weil er als junger Vater dabei war, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Vom Möbelpacker zum WWE-Superstar

Am Ende seiner Football-Zeit war Reigns im Hauptberuf einfacher Arbeiter, als Möbelpacker in einem Warenhaus - zusammen mit seinen Neffen Joshua und Jonathan Fatu alias Jimmy und Jey Uso.

Als diese dann den Job verließen, weil ihre Wrestling-Karriere auf den Spuren ihres Vaters Rikishi abzuheben begann, kam auch Reigns ins Nachdenken, seinen familiären Wurzeln zu folgen - der Rest ist Geschichte.

Seit seiner WWE-Unterschrift 2010 wurde Reigns erfolgreich zum größten Star der Liga aufgebaut, zwischen 2020 und 2024 war er mehr als dreieinhalb Jahre ununterbrochen WWE-Champion, die längste Regentschaft seit der Ära Hulk Hogan. In diesem Jahr krönte Reigns seine Karriere bei WrestleMania mit einem Match an der Seite von Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson.