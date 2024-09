WWE-Überraschung! 14 Jahre Warten haben ein emotionales Ende

Seit 14 Jahren ist er bei WWE, nun hält er - zum jetzigen Zeitpunkt überraschend - seinen ersten Einzeltitel in Händen!

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Usos Titelgewinn eine unerwartete Unterbrechung der Erfolgsgeschichte des explosiven Wunderjungen Breakker - Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner, dem Bruder von „Big Poppa Pump“ Scott Steiner. Nun rückt stattdessen erstmal Veteran Uso neu ins Rampenlicht.

WWE RAW: Jey Uso ist Intercontinental Champion

Der 39 Jahre alte Uso war bei WWE lange Zeit als Tag-Team-Wrestler erfolgreich, zusammen mit Zwillingsbruder Jimmy regierte der ehemalige Linebacker der University of West Alabama insgesamt zehnmal als Tag-Team-Champion.

Nun vollendete Uso seine die seit rund vier Jahren andauernde Emanzipation als Einzelkämpfer - die eng verwoben ist mit der Langzeitstory um die Bloodline-Gruppierung seines gleich alten Onkels Roman Reigns. ( Cousin oder Onkel? So sind Reigns und die Usos tatsächlich verwandt )

Schon seit 2020 stärkte WWE Jeys Charakter, indem er in mehreren Einzelmatches gegen Reigns antrat, sich dem „Tribal Chief“ dann fügte - nur um sich im vergangenen Sommer dann doch abzuwenden und Reigns um den Titel und die Führungsrolle im Familienclan herauszufordern.

Im vergangenen Jahr endete das große Familienduell beim SummerSlam 2023 damit, dass Bruder Jimmy Jey in den Rücken fiel und Reigns zum Sieg verhalf. Jey wechselte danach von der Freitagsshow SmackDown zur Montagsshow RAW, um seine eigenen Ambitionen voranzutreiben - mit Erfolg.

„Yeet!“ Jey Uso hat seine eigene Rolle gefunden

Jey Uso überzeugte in den vergangenen Jahren durch ungeahnt starke schauspielerische Leistungen in den Storys mit Reigns und seinen zwischenzeitlich von der Bloodline aufgenommenen und dann verstoßenen Kumpel Sami Zayn. Er entwickelte sich so zu einem großen Publikumsliebling, von den Fans immer wieder angefeuert mit dem lautmalerischen Schlachtruf „Yeet!“, der Usos Markenzeichen geworden ist.