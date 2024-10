WWE enthüllt zwei lang erwartete Neuverpflichtungen

WWE SmackDown: Motor City Machine Guns feiern Debüt

Dass Sabin und Shelley diese Woche bei SmackDown einschlagen würden, war eingefleischten Fans bereits klar, als vergangene Woche ein Videoteaser das Debüt von „MCMG“ angekündigt hatte - nachdem es bereits in der Woche zuvor deutliche Hinweise in die Richtung gegeben hatte.

Nun begrüßte der als General Manager von SmackDown auftretende Nick Aldis die beiden tatsächlich in der Freitagsshow und gab ihnen auch gleich eine Titelchance: Die Machine Guns wurden in ein Mini-Turnier um ein Match gegen die Tag-Team-Champions The Bloodline gesteckt und erreichten das Finale, indem sie A-Town Down Under (Austin Theory und Grayson Waller) sowie Angel und Garza besiegten.