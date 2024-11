Düsteres WWE-Comeback in neuem Look

Martin Hoffmann 16.11.2024 • 08:08 Uhr Nach fast sieben Monaten TV-Pause meldet sich Shinsuke Nakamura bei SmackDown zurück - in einem spannenden neuen Look.

Ein lange vermisster WWE-Star ist zurück - und sorgt mit einer spannenden Neuerfindung für Aufsehen in der Wrestling-Fangemeinde.

Bei der aktuellen Episode der TV-Show Friday Night SmackDown hat Shinsuke Nakamura sein Comeback gefeiert, US-Champion LA Knight attackiert und dabei einen neuen, düsteren Look präsentiert. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Erinnerungen an Star Wars und den Great Muta

Nakamura, der seit Ende April kein TV-Match bestritten hatte, trug rot-weiße Kriegsbemalung und eine schwarze Kutte. Der Auftritt erinnerte eine Reihe von Fans an die dunklen Figuren der Star-Wars-Reihe, in den sozialen Medien zogen diverse User Parallelen zur Verwandlung von Anakin Skywalker, dem späteren Darth Vader, in Episode III.

Nakamura selbst dürfte eher die Geschichte seiner Heimat Japan im Kopf haben, sein neues Outfit erinnert an die mythische Militärkaste der Samurai und die an ihrer Spitze stehenden Shoguns - ihrerseits eine starke Inspiration für die Jedi-Ritter aus dem Star-Wars-Universum und auch viele andere Filme und Serien aus Ost und West.

Für den 44 Jahre alten Nakamura ist die optische Metamorphose ein Neustart, nachdem es bei WWE in den vergangenen Jahren eher ruhig um ihn geworden war. Das größte Match, das Nakamura in den vergangenen Jahren bestritten hat, war ein Gastspiel für die japanische, mit WWE kooperierende Liga NOAH, bei dem Nakamura die Ikone The Great Muta auf deren Abschiedstour besiegte.