WWE-Schockszene im Live-TV: Realer Grund enthüllt

Cargill - amtierende Tag-Team-Titelträgerin bei den Frauen an der Seite von Bianca Belair - wurde später mit einem Krankenwagen aus der Arena in Salt Lake City gebracht. Zwar handelte es sich offensichtlich um eine Story-Inszenierung, aber der Anlass dafür ist real und ernst, wie mittlerweile enthüllt wurde.

WWE: Jade Cargill fällt länger aus

WWE platzierte die Schockszene am Freitag in ein Match im Rahmen des Turniers um den neu eingeführten US Women‘s Title: Cargills Partnerin Belair trat darin gegen Chelsea Green und Blair Davenport an - und verließ den Ring aus Sorge um ihre Partnerin, so dass Green den Sieg einstreichen konnte.