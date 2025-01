Lungenschaden! WWE-Star nach Match in Klinik

Martin Hoffmann 28.01.2025 • 17:33 Uhr JD McDonagh zieht sich bei Monday Night RAW eine gefährliche Lungenverletzung zu und fällt lange aus.

Folgenschwerer Schreckmoment bei der letzten Ausgabe der WWE-Show Monday Night RAW vor dem Royal Rumble am Wochenende!

Der ehemalige Cruiserweight- und Tag-Team-Champion JD McDonagh musste nach einem Kampf am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht haben: Der Ire hat sich infolge eines Rippenbruchs an der Lunge verletzt und wird der Promotion mehrere Monate fehlen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

JD McDonagh gefährlich verletzt

McDonagh forderte bei RAW zusammen mit Dominik Mysterio die Tag-Team-Champions The War Raiders heraus und steckte dabei ungeplant hart ein: Schon früh im Match krachte er mit dem Nacken voran gegen einen der Kommentatorentische, als ihm die Landung bei der Salto-Aktion Moonsault missglückte.

McDonagh setzte das Match fort und schickte auch die Sanitäter weg, wie kurz nach der Show durchsickerte, kam McDonagh ins Krankenhaus.

Wie McDonagh selbst schließlich via Social Media mitteilte, erlitt er gebrochene Rippen und damit zusammenhängend einen Pneumothorax, einen Stich in die Lunge - der je nach Schweregrad sogar lebensbedrohlich sein kann.

In McDonaghs Fall wurde in jedem Fall eine monatelange Kampfpause verordnet - und das Mitglied der Gruppierung Judgment Day machte deutlich, dass er damit Glück im Unglück hatte: „Es hätte weit schlimmer kommen können und ich bin dankbar, dass es nicht so ist. Bis bald!“

WWE RAW: Cody Rhodes im Kreuzfeuer

Die War Raiders verteidigten in dem Match mit einem Pinfall gegen Mysterio ihre Titel, ansonsten spielte WWE-Champion Cody Rhodes vor seinem Leitermatch gegen Kevin Owens am Samstag die Hauptrolle in der Sendung.

Das Titelduell wurde angeheizt dadurch, dass sich Owens' langjähriger Weggefährte Sami Zayn in eine heikle Situation mit Rhodes verstrickte: Er verpasste Rhodes versehentlich seine Spezialaktion Helluva Kick, die eigentlich für den ausweichenden Rivalen Drew McIntyre bestimmt war - und schürte damit Spekulationen, ob er sich am Samstag womöglich wieder auf die Seite von Owens schlägt, der ihm in dem Fall ein Titelmatch in Aussicht gestellt hatte.

Die RAW-Show endete dann mit einem intensiven Rededuell zwischen Rhodes und CM Punk, einem der Mitfavoriten auf den Sieg beim Royal Rumble und einen potenziellen WrestleMania-Showdown gegen Rhodes.

