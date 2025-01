WWE-Jahr startet mit Paukenschlag: Deutscher Freund jubelt mit!

Nach dem umjubelten Triumph gratulierten via Social Media unter anderem Strattons Lebensgefährte, der deutsche WWE-Star Ludwig Kaiser, und die Minnesota Vikings, das NFL-Team, von dem der aus der Region stammende Shootingstar Stratton Fan ist.

Tiffany Stratton: Von Legenden gefördert

Die 25 Jahre alte Stratton (bürgerlich: Jessica Woyniko) ist eine passionierte Athletin, die sich in ihrer Jugend im Gewichtheben und Bodybuilding, aber auch als Trampolinspringerin verdingt hat.

Money-in-the-Bank-Koffer gegen Nia Jax eingelöst

Nach monatelangen Andeutungen, dass sie ihre Mentorin Jax letztlich hintergehen würde, kam es bei SmackDown nun zu dem Szenario – das mit einer doppelten Täuschung der Fans in die Wege geleitet wurde.

Stratton erschien dann während des Matches mit Naomi auf der Bildfläche, täuschte den Cash-In gegen Jax an, schlug dann aber stattdessen Naomi nieder und sicherte so den Sieg von Jax. Genau das erwies sich dann aber ebenfalls als Trick von Stratton, um Jax in Sicherheit zu wiegen: Stratton schlug auf LaRae ein und profitierte dann noch davon, dass Naomis Partnerin Bianca Belair hinzukam und als Rache auf Jax einprügelte.