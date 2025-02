Legenden-Duo feiert WWE-Comeback - wird mehr draus?

Die Hardy Boyz Matt und Jeff Hardy feierten in der Nacht zum Mittwoch ihre Rückkehr bei der wöchentlichen TV-Show des Aufbaukaders NXT. Unter Vertrag sind die beiden Legenden nicht, ihr Auftritt war Teil der Kooperation zwischen NXT und TNA, dem aktuellen Arbeitgeber von Matt und Jeff. Die Ankunft der beiden Altstars wird trotzdem begleitetet von Gerüchten um ein nahendes Comeback im größeren Rahmen.

Hardy Boyz vor Duell der Generationen bei WWE NXT

Der inzwischen 50 Jahre alte Matt Hardy und sein drei Jahre jüngerer Bruder Jeff verteidigten in Orlando ihre TNA World Tag Team Titles gegen die No Quarter Catch Crew (Myles Borne und Tavion Heights) an.