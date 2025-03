Die Ereignisse bei WWE überschlagen sich weiter!

Auch in der zweiten TV-Show nach No Escape (Elimination Chamber) mit dem spektakulären „Heel Turn“ John Cenas hat ein Titel den Besitzer gewechselt: In einem turbulenten Main Event von SmackDown-Ausgabe vom 7. März gewann LA Knight den WWE United States Title von Shinsuke Nakamura zurück.

WWE SmackDown: LA Knight wieder US Champ

Naomi gibt Attentat auf Jade Cargill zu

Auch an die Rückkehr der zuletzt verletzten Jade Cargill wurde angeknüpft: Diese ging erneut auf Naomi los, die zuvor auf Drängen ihrer bisherigen Partnerin zugegeben hatte, dass sie das Auto-Attentat auf Cargill verübt hatte. Sie habe es für Belair getan, rechtfertigte sich Naomi - eine Anspielung auf eine klassische WWE-Story der „Attitude Era“, in der Rikishi als derjenige enthüllt worden war, der Steve Austin mit einem Auto angefahren hatte („I did it for The Rock“).