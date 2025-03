WWE: Nach 19 Jahren wird sein großer Traum wahr

SPORT1 29.03.2025 • 07:54 Uhr WWE-Star CM Punk bekommt in Las Vegas seinen lang ersehnten WrestleMania-Hauptkampf. Die Vertragsunterzeichung bei SmackDown in London enthält noch einen weiteren Clou.

Fast zwei Jahrzehnte lang hat er auf seinen großen Moment gewartet - und viele Jahre lang schien ausgeschlossen, dass er noch Wirklichkeit wird. Nun wird er es.

Der ebenso populäre wie streitbare WWE-Topstar CM Punk darf erstmals ein Hauptmatch bei WrestleMania bestreiten. Der Dreikampf zwischen Punk, Roman Reigns und Seth Rollins wird eine der beiden Abende der 41. Ausgabe der Megashow in Las Vegas headlinen. Dies enthüllte die Liga am Ende der aktuellen Ausgabe der TV-Show SmackDown in London - die zum Schluss noch einen weiteren Clou parat hielt.

CM Punks WrestleMania-Traum wird wahr

Trotz seiner sehr erfolgreichen Karriere bei WWE hatte Punk bisher vergeblich auf den WrestleMania-Ritterschlag gewartet: Auf seinem Karriere-Höhepunkt 2012/13 stand jeweils das „Dream Match“ zwischen John Cena und The Rock im Weg, danach folgte das hässliche Zerwürfnis, das Punk weg von WWE und zu seinem zwischenzeitlichen Karriere-Ende trieb.

Das Verhältnis zu WWE schien nachhaltig zerrüttet, Punk bekam von der Liga mehrfach die kalte Schulter gezeigt, als er sich für ein Comeback offen zeigte - vor und nach seiner ebenfalls mit einem Knall geendet Rückkehr bei Konkurrent AEW. Im Herbst 2023 folgte dann doch die Sensations-Wiederkehr und auf einen zwischenzeitlichen Verletzungs-Rückschlag nun der bisherige Höhepunkt für den mittlerweile 46 Jahre alten Publikumsliebling.

Ironie der Geschichte: Das Karriere-Highlight steigt am selben Ort, an dem er 2011 seine legendäre „Pipe Bomb“-Promo hielt, in der er - unter anderem - seine Frustration darüber äußerte, nicht im Main Event von WrestleMania zu stehen.

Es war der Einstieg in sein großes Duell mit John Cena - ebenjenem Cena, der am anderen WrestleMania-Abend sein letztes Mania-Match gegen WWE-Champion Cody Rhodes bestreiten wird.

Offenbarung bei SmackDown in London

Die Fixierung des großen Dreikampfs Punk vs. Reigns vs. Rollins stieg im Schlusssegment von SmackDown, in dem alle drei Beteiligten nacheinander ihre Unterschrift auf den Vertrag setzten.

Einmal mehr war dabei die pikante Konstellation Thema, dass Reigns' Manager Paul Heyman auch eine besondere Beziehung zu seinem früheren Schützling Punk hat - dessen Karriere er seit der gemeinsamen Zeit in der früheren Farmliga OVW 2006 auch hinter den Kulissen maßgeblich gefördert hatte.

Die alte Bande wurde im vergangenen Herbst aufgegriffen, als Heyman Punk als fünften Mann für die „War Games“ von Reigns und seiner Original Bloodline gegen die neue Bloodline um Solo Sikoa engagierte - und der sich im Gegenzug einen rätselhaften „Gefallen“ Heymans zusichern ließ.

Heyman offenbarte nun dem zu Tränen gerührten Punk, dass das beim Royal Rumble angebahnte Match eine der beiden WrestleMania-Abende beschließen würde - worauf Reigns Punk aufforderte, ihm für die Einlösung seines Gefallens zu danken.