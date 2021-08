CM Punk bei AEW: Sein Weg nach oben, sein bitterer Bruch mit WWE

Was viele anfangs für dahingesagt hielten, war Punk bitterernst: Er wandte sich konsequent ab von der Leidenschaft, die sein Leben geprägt hatte, brach zwischenzeitlich alle Kontakte mit Wrestling-Kollegen ab, selbst die langjährige Freundschaft mit Ex-Teampartner Colt Cabana am Streit um die Aufteilung von Gerichtskosten: Cabana, nun bei AEW wieder Kollege, war Moderator des Podcasts “The Art of Wrestling”, in dem Punk seine Vorwürfe gegen die WWE-Ärzte erhob - und wurde wegen seiner Verbreiterhaftung mitverklagt. Auch erste Avancen von AEW lehnte Punk 2019 recht unfreundlich ab.