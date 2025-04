Realer WWE-Schock kurz vor WrestleMania: Platzt noch ein Match?

Die lebende Legende Rey Mysterio verlässt kurz vor dem Jahreshöhepunkt in Las Vegas den Ring humpelnd. Muss WWE erneut umplanen?

Sorge um WWE-Legende Rey Mysterio - ausgerechnet unmittelbar vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania 41 in Las Vegas.

Der 50-Jährige hat sich beim letzten SmackDown vor der Megashow allem Anschein nach verletzt und musste den Ring humpelnd und gestützt verlassen. Nach dem Duell Randy Orton vs. Kevin Owens fällt damit womöglich noch ein Mania-Match ins Wasser.

WWE: Rey Mysterio verlässt SmackDown humpelnd

Rey Mysterio trat bei SmackDown zusammen mit Dragon Lee und dem frisch verpflichteten Rey Fenix gegen das Team American Made an.

Das mexikanische Trio sicherte sich den Sieg, aber Mysterio war in den letzten Minuten des Kampfs nicht mehr beteiligt: Von Zuschauern aufgenommene Videos zeigen, wie Mysterio nach dem Match von zwei Helfern gestützt die Halle verließ.

Mysterio soll in der Nacht zum Sonntag in der ersten WrestleMania-Nacht gegen El Grande Americano antreten, das maskierte Mitglied von American Made, bei dem es sich offensichtlich um Chad Gable handelt - was von der Gruppierung aber immer wieder abgestritten wird.