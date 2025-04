Weiterer Star fehlt bei WrestleMania: WWE plant wohl großes Comeback

Martin Hoffmann 20.04.2025 • 07:38 Uhr Nach einer offensichtlich inszenierten Verletzungs-Story wird Bayley aus ihrem Titelmatch an Tag 2 genommen. Anscheinend wird eine prominente Rückkehrerin sie ersetzen.

Mit Kevin Owens und Rey Mysterio mussten in diesem Jahr zwei WWE-Topstars verletzungsbedingt von der WrestleMania-Card weichen - eine weiteres bekanntes Gesicht fehlt ebenfalls, wie nun klar wird.

In einem vor Tag 1 der Megashow aufgezeichneten Segment hat WWE Bayley aus ihren angekündigten Match für die zweite Mania-Nacht geschrieben. Hintergrund ist - wie kurz darauf durchgesickert ist - wohl ein großes Comeback, mit dem die Liga die Fans in Las Vegas noch überraschen will.

WWE WrestleMania 41: Auch Bayley fehlt

In einem in der Kickoff-Show und via Social Media verbreitetem Video ist zu sehen, wie Bayley hinter den Kulissen der Show am Boden liegt und sich die Schulter hält - unter entsetzten Blicken ihrer Partnerin Lyra Valkyria und Adam Pearce, der bei WWE als General Manager der Montagsshow RAW auftritt.

Bayley erklärt in dem Segment, Opfer einer Attacke aus dem Hinterhalt gewesen zu sein, von einem Angreifer oder einer Angreiferin, die sie - bei WWE in solchen Fällen stets zu beachten - nicht gesehen hätte.

Bayley und Valkyria sollten bei WrestleMania Liv Morgan und Raquel Rodriguez um die Tag-Team-Titel der Damendivision herausfordern, die bald feixend hinzukamen, aber versicherten, nichts mit dem Angriff zu tun zu haben. Pearce gab Valkyria schließlich 24 Stunden Zeit, eine neue Partnerin für ihr Titelmatch zu finden.

Feiert Becky Lynch ihr Comeback?

Wie der Reporter Bryan Alvarez vom Wrestling Observer berichtet, ist das Segment nicht kurzfristig angesetzt, sondern schon „seit einer Weile“ so geplant gewesen.

Anscheinend sollte das erst vor kurzem angekündigte Tag-Team-Titelmatch so nie stattfinden. Anstelle von Bayley werde wohl Becky Lynch an der Seite ihrer irischen Landsfrau Valkyria ihr Comeback feiern.