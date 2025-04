WWE-Star erwägt Rückzug: "Meine biologische Uhr tickt"

In einem offenen Interview in der Show der früheren WWE-Schwestern Nikki und Brie Bella hat die Ehefrau von Jimmy Uso erklärt, dass sie ernsthaft erwägt, mindestens eine längere Pause einzulegen, um ein Baby zu bekommen.

WWE: Naomi erwägt, Mutter zu werden

„Ich bin 37. Ich muss mich in dieser Frage entscheiden - am besten gestern. Ich denke nach und kämpfe mit dieser Frage“, sagte Naomi.

Noami (bürgerlich: Trinity Fatu) ist seit 2014 mit dem Zwillingsbruder des amtierenden World Champions Jey Uso verheiratet. Die beiden haben zusammen zwei Kinder Jimmys aus einer früheren Beziehung großgezogen - Naomi ringt mit der Frage, ob sie nun noch selbst Mutter werden will.

„Ich denke mir: Das könnte es bald gewesen sein“

In ihrem nun veröffentlichen Interview hebt Naomi hervor, dass ihr Comeback bei WWE gerade auch wegen ihrer persönlichen Situation besonders angefühlt habe: „Die Zeit, die ich hier noch habe, fühlt sich so noch spezieller und wertvoller für mich an. Ich bin auch deshalb gerade besonders leidenschaftlich, weil ich mir denke: Das könnte es bald gewesen sein.“