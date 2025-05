Ein rasanter WWE-Absturz, der eine größere Geschichte erzählt

„Sie lernt so schnell, macht so viele coole Sachen“, sagte Rhea Ripley , eine der besten und populärsten Kämpferinnen der Liga SPORT1 im Frühjahr 2022 über die damals 21 Jahre junge Cora Jade : „Ich denke, dass ihr eine großartige Zukunft bevorsteht.“

Auch die Fans von WWE standen bis vor kurzem unter dem Eindruck, dass die Showkampf-Promotion große Pläne mit dem Juwel aus Chicago hat. Nun ist klar geworden, dass die Entscheider der Liga in relativ kurzer Zeit das Vertrauen in Jade verloren hat. Sie ist am Freitag zusammen mit zahlreichen anderen Stars und Talenten entlassen worden.