Eine Frau wie sie gab's bei WWE noch nie

Downtown Los Angeles, ein warmer Frühlingstag Ende März 2023: Man muss warten auf Rhea Ripley. Lange warten. Die anderen Reporter und Reporterinnen aus aller Welt belagern die Australierin ausdauernd, sie wissen es schließlich auch: Die Australierin ist der größte aufstrebende Star, den das Wrestling-Imperium WWE zum Medientag vor dem Mega-Event WrestleMania 39 geschickt hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

WWE WrestleMania 40: Rhea Ripleys nächster Meilenstein

Und alles, was in dem Jahr nach diesem Termin passiert ist, hat es eindrucksvoll unterstrichen. Am 1. April 2023 krönte sich Rhea Ripley im Super-Bowl-Stadion von L.A. in einem herausragenden Match gegen Legendentochter Charlotte Flair zum Damenchampion.

Den World Women‘s Title hält die 27-Jährige inzwischen über ein Jahr lang, bisheriger Höhepunkt der Regentschaft: eine umjubelte Titelverteidigung gegen Nia Jax vor über 50.000 Fans im Hauptkampf der Großveranstaltung No Escape (Elimination Chamber) in Perth, in ihrer australischen Heimat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei WrestleMania 40 am Samstag in Philadelphia wird der nächste Meilenstein folgen: Ripley trifft auf Becky Lynch, die Bezwingerin von Flair und Ronda Rousey im historischen ersten WrestleMania Main Events der Frauen 2019.

So sehen Sie WrestleMania 40 Datum: Deutsche Uhrzeit: 2 Uhr MEZ (7. und 8. April) TV-Übertragung: - Stream: WWE Network

Die Art und Weise, wie WWE Ripley aufbaut, macht deutlich, dass die Verantwortlichen der Liga sie so groß herausbringen wollen wie irgend möglich. „Es gibt keine Grenze nach oben für ihren Star-Status“, befand kürzlich „Triple H“ Paul Levesque, der für die Talentpolitik und kreative Ausrichtung von WWE zuständige Ligavorstand.

Levesque dürfte besser als alle anderen wissen, was für ein einzigartiges Phänomen er an Ripley hat.

Wie eine Ikone der Liga - nur besser

Ripley wird oft verglichen mit Joanie Laurer alias Chyna, ikonische Figur der legendären Attitude Era von WWE um die Jahrtausendwende, die damals sowohl mit weiblichen als auch männlichen Stars in den Ring stieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die muskulöse Statur, die Aura und auch die Inszenierung Ripleys ähneln der damaligen Erfolgsgeschichte um die tragisch früh verstorbene Chyna, an der Levesque unmittelbar beteiligt war: Chyna war seine Ringpartnerin und zeitweise auch seine Lebensgefährtin.

Der Hype um Chyna verflog damals nach einer Weile - ihr Talent im Ring war nicht so ausgeprägt wie ihre Bühnenpräsenz. Bei Ripley liegt der Fall anders: Die 1,70-Meter-Frau ist das womöglich begabteste weibliche Powerhouse, das WWE je hatte, ein „student of the game“, mit einer mittlerweile einzigartigen Kombination von Qualitäten.

Ritterschlag aus der legendären Hart-Familie

„Sie hat die Ecken und Kanten von Paige und zugleich die irre Muskelkraft von Beth Phoenix“, hob WWE-Veteranin Natalya - Nichte des früheren WWE-Idols Bret „The Hitman“ Hart - schon 2020 im SPORT1-Interview hervor: „Das Selling von Rhea - also die Art und Weise, wie sie die Wirkung der gegnerischen Aktionen verkauft und hervorhebt - ist Wahnsinn. Wie sie das Geschehen im Ring herüberbringt und alle Arten von Emotionen beim Publikum zu wecken weiß: Da ist sie wirklich ganz weit vorn.“

Ripley zeigte sich bei dem SPORT1-Gespräch im Vorjahr in L.A. geehrt und berührt von diesem Ritterschlag: „Die Harts haben so viel Geschichte geschrieben hier bei WWE, im Wrestling allgemein. Wenn dann jemand wie Natalya seine Wertschätzung für mich ausdrückt, bedeutet das die Welt für mich.“

Die Handschrift der legendären Hart-Familie ist auch bei Ripley spürbar, nicht zuletzt durch viele Duelle mit Natalya, Tochter von Brets verstorbenem Schwager Jim „The Anvil“ Neidhart.

„Ich habe das Gefühl, ich bekomme jedes Mal, wenn ich mit ihr im Ring stehe, eine wertvolle Lektion“, blickte Ripley bei SPORT1 zurück: „Das kann dann auch mal eine Ohrfeige ins Gesicht sein, weil ich was falsch gemacht habe.“

Ripley betonte auch die Rolle, die Natalyas Ehemann in ihrer Karriere spielte: TJ Wilson (Tyson Kidd), ebenfalls durch die Hart-Schule gegangen und heute Producer hinter den WWE-Kulissen. Wilson gilt als einer der wichtigsten Schattenmänner und Talententwickler der Frauendivision.

„Auch TJ und seinem Wissensschatz habe ich so viel zu verdanken“, sagte Ripley: „Ich liebe die Hart-Familie. Es ist der Adel des Wrestlings.“

Neue Entwicklungsstufe durch Mysterio-Connection

Zu einem anderen Zweig des Wrestling-Adels knüpfte Ripley Kontakt durch ihre Drehbuch-Partnerschaft zu Dominik Mysterio, Sohn der unverwüstlichen mexikanisch-amerikanischen Highflying-Legende Rey Mysterio und gemeinsam mit Ripley Teil der groß eingeschlagenen Gruppierung Judgment Day mit Finn Balor und Damian Priest.

Ripley übernahm in den vergangenen Jahren auch Aktionen, Tricks und Kniffe aus dem Repertoire der Mysterios und ihres ebenfalls zu früh verstorbenen Familienfreundes Eddie Guerrero - der seinerseits auch eine Story-Connection zu Chyna hatte.

Der feine Unterschied: Statt der umschwärmten „Mamacita“ fand Ripley die Rolle ihres (bisherigen) Lebens als die dominante, aber auch augenzwinkernd coole „Mami“ Dominiks. Der Spitzname Ripleys ist eine Anspielung auf Dominiks frühe WWE-Auftritte als Kind, in denen sich Eddie Guerrero den vermeintlichen „Papi“ seines damaligen Rivalen Mysterio gab.

Als Insider-Gag erschien Ripley zum Medientag im vergangenen Jahr auch mit einer Actionfigur des jungen Mysterio in ihrer Hosentasche.

Noch immer wie ein überwältigter Fan

Ripley ist auf bestem Weg, sich im kollektiven Gedächtnis der WWE-Fans ähnlich zu verankern wie ihre Vorbilder – sie selbst wirkt abseits der Kamera auch noch immer wie ein Fan, der von der Begegnung mit seinen Idolen überwältigt ist.

„Ich arbeite für WWE, ich habe meinen Traumberuf, vor zigtausenden Leuten“, sagte sie zu SPORT1. Bei großen Matches, „wenn auch meine Familie da ist“, falle es ihr da auch schwer, ihre Emotionen zu zügeln: „Wenn ich etwas Großes erreiche, weiß ich, dass es quasi immer Tränen geben wird. Freudentränen. Und zerlaufenes Make-up, denn ich schwitze ja nebenbei auch eine Menge.“

Man darf davon ausgehen, dass Rhea Ripley in den kommenden Jahren noch viele Freudentränen vergießen wird.

Die Card für WrestleMania 40:

Tag 1 (6. April):

The Rock & Roman Reigns vs. Cody Rhodes & Seth Rollins

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

Intercontinental Title Match: Gunther (c) vs. Sami Zayn

WWE Tag Team Title Ladder Match: The Judgment Day (c) vs. DIY vs. The New Day vs. New Catch Republic vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. The Awesome Truth

Jey Uso vs. Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi vs. Damage CTRL

Rey Mysterio & Dragon Lee vs. Dominik Mysterio & Santos Escobar

Tag 2 (7. April):

WWE Undisputed Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

World Heavyweight Title Match: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

WWE Women‘s Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bayley

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

LA Knight vs. AJ Styles