WWE-Superstar feiert großes Comeback - viele Karten neu gemischt

Martin Hoffmann 15.07.2025 • 07:52 Uhr Roman Reigns feiert bei WWE RAW seine Rückkehr - rechtzeitig vor dem nahenden Sommerhöhepunkt SummerSlam werden nochmal viele Karten neu gemischt.

Nach dem vollgepackten WWE-Wochenende in Atlanta ist vor dem SummerSlam: Mit einer ereignisreichen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat der Wrestling-Marktführer viele Weichen für den Sommerhöhepunkt in New York neu gestellt.

Der größte Paukenschlag am Ende: Superstar Roman Reigns ist zurück und hat seine Langzeitstory mit CM Punk wiederaufgenommen - um den es ebenfalls eine große Entwicklung gab.

WWE RAW: Roman Reigns ist zurück!

CM Punk gewann in der Nacht zum Dienstag den Hauptkampf von RAW, ein Gauntlet Match, das ihn zum neuen Top-Herausforderer und SummerSlam-Gegner für World Champion Gunther aus Österreich macht.

Punk schaltete am Ende den aufstrebenden Bron Breakker aus - und wurde danach Opfer einer Attacke von Breakker und Bronson Reed, den Handlangern des am Wochenende anscheinend schwer verletzten Seth Rollins.

Jey Uso kam Punk zu Hilfe, aber erst das Comeback von Reigns verlagerte die Gewichte. Reigns - zuletzt am Tag nach WrestleMania im April bei WWE zu sehen - rächte sich für die vorangegangenen Ereignisse: den Verrat seines Managers Paul Heyman im WrestleMania-Dreikampf gegen Punk und Rollins und die brutale Attacke der neuen Heyman-Formation mit Rollins und Breakker beim RAW nach Mania.

Der „Original Tribal Chief“ verpasste Breakker und Reed nun eine Tracht Prügel und vertrieb sie. Danach half er seinem Neffen Uso auf - ignorierte aber einen von Punk angebotenen Handschlag. Für den erstmals zweitätigen SummerSlam am 2. und 3. August in der New Yorker NFL-Arena deutet sich ein Tag Team Match zwischen Reigns und Uso sowie Breakker und Reed an.

Neue Matches für den SummerSlam

Neu fixiert für den Traditionsevents wurden am Montag neben dem Titelduell zwischen Punk und Gunther - am Samstag Sieger im Abschiedsmatch der Legende Bill Goldberg - auch zwei weitere Titelmatches.

Der neue World Women‘s Champion Naomi muss seinen Titel am ersten August-Wochenende gegen die am Sonntag bei Evolution von ihr übertölpelten Iyo Sky und Rhea Ripley verteidigen. Intercontinental Champion Becky Lynch muss derweil ein weiteres Mal gegen ihre junge irische Landsfrau Lyra Valkyria ran - Valkyria besiegte Konkurrentin Bayley bei RAW in einem Best Two Out Of Three Falls Match.

Bereits am Freitag bei SmackDown war auch schon ein Promi-Gastspiel beim SummerSlam verkündet worden: Rapstar Jelly Roll tut sich in der MetLife Arena mit Legende Randy Orton gegen Logan Paul und Drew McIntyre zusammen.