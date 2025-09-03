The Rock hat sich völlig verändert - das Ende seiner WWE-Karriere?

Martin Hoffmann 03.09.2025 • 18:06 Uhr Dwayne „The Rock“ Johnson legt nach über 25 Jahren seinen Look als Muskelberg ab. Er will in Hollywood offenbar sein Image ändern - ist seine Ringkarriere bei WWE damit endgültig vorbei?

Mehr als 25 Jahre kannte ihn die Welt als Muskelberg - nun hat sich Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson optisch völlig verändert.

Bei der Vorstellung seines neuen Films „Smashing Machine“ auf dem Filmfestival von Venedig präsentierte sich der 53-Jährige an der Seite von Co-Star Emily Blunt mit einem radikal neuen, dünneren Look. US-Medien schätzen, dass er etwa 27 Kilo verloren hat. Als Wrestler bei WWE soll sein Kampfgewicht bei etwa 118 Kilo gelegen haben.

Das Makeover scheint mit dem Versuch zusammenzuhängen, sich in Hollywood ein neues Image zuzulegen - und wirft die Frage auf, ob es das leise, endgültige Ende seiner Showkampf-Karriere bedeutet.

Dwayne Johnson will sich neu erfinden

Johnson - zu diesem Zeitpunkt wohl muskulöser als je zuvor - porträtiert in „Smashing Machine“ den MMA-Pionier Mark Kerr und dessen Kampf gegen eine fast tödliche Schmerzmittelsucht. Es ist eine anspruchsvolle Rolle - und seine schauspielerische Leistung ist bei den Kritikern gut angekommen.

Es gab in Venedig Standing Ovations, die Johnson zu Tränen rührten. Diverse Filmkenner bringen Johnson nun auch als Oscar-Kandidat ins Spiel. Passend dazu hat Johnson in einem BBC-Interview verkündet, dass er weg will von seinem Ruf als Blockbuster-Star und sich mehr als Charakterdarsteller beweisen will.

Die Maschinerie in Hollywood habe ihn „in eine gewisse Ecke gedrängt“, wird Johnson zitiert. Er habe die Blockbuster, für die er berühmt wurde, gern gedreht, wolle nun aber mehr verkörpern: „Da ist dieses brennende Verlangen, diese Stimme, die sagt: Was wäre, wenn da mehr geht? Was, wenn ich auch das könnte?“

Das aktuelle Filmprojekt Johnsons geht ebenfalls in Richtung Anspruchskino, er spielt in „Breakthrough“, dem neuen Werk von Darren Aronofsky („The Wrestler“, „Black Swan“, „The Whale“) einen dubiosen Selbsthilfe-Guru.

Johnson hat nicht bestätigt, dass sein neuer Look im Zusammenhang mit seinem Wunsch steht, aus dem Blockbuster-Image auszubrechen und sein Rollen-Tableau zu erweitern. Naheliegend wäre es allerdings - und viele Spekulationen gehen in diese Richtung. Und in diesem Zusammenhang drängt sich auch die Frage auf, ob das Kapitel Wrestling damit für ihn vorbei ist.

The Rock noch 2024 im WWE-Ring

Zur Erinnerung: Sein Vollzeit-Engagement bei WWE hat The Rock schon 2003 zugunsten seiner Schauspielkarriere beendet. Er feierte seitdem jedoch mehrere Comebacks, erst 2024 gab es ein großes WrestleMania-Match mit seinem „Blutsbruder“ Roman Reigns gegen Cody Rhodes und Seth Rollins - und Spekulationen über Pläne für ein Einzelduell mit Rhodes oder Reigns.

Mit seinem derzeitigen Look wird Johnson allerdings kaum noch in den Ring steigen, als 90-Kilo-Cruisergewicht würde er nicht mehr in die Welt passen, die ihn einst zum Star gemacht hatte. Sollte Johnson dauerhaft beim „Normalo-Look“ bleiben, dürfte sein Match bei WrestleMania 40 sein letztes gewesen sein.

Johnson ist noch immer aktiv bei WWE involviert, er sitzt im „Board of Directors“, dem Führungsgremium des Mutterkonzerns TKO. Zuletzt hatte er im Februar einen großen Auftritt, als er als Anstifter für den „Heel Turn“ seines alten Rivalen John Cena zum Bösewicht dargestellt wurde und sich gemeinsam mit Cena gegen Rhodes wandte.

