Emotionaler Abschied für ein legendäres WWE-Duo

Martin Hoffmann 13.10.2025 • 06:49 Uhr Die Dudley Boyz und die Hardys bestreiten bei TNA Bound For Glory ein nostalgisches letztes Match gegeneinander - für eines der beiden Tag Teams war es die Abschiedsvorstellung.

Eines der legendärsten Wrestling-Duos der Welt ist Geschichte - und mit ihm eine der größten Tag-Team-Fehden der Historie.

26 Jahre nach ihrem ersten Duell bei WWE haben die Dudley Boyz und die Hardys in der Nacht zum Sonntag einen letzten Kampf gegeneinander bestritten. Bei Bound For Glory, dem Jahreshöhepunkt der WWE-Partnerliga TNA, trafen die alten Rivalen nochmal in einem Tables Match aufeinander - ehe sich die Dudleys nach ihrer letzten gemeinsamen Vorstellung emotional in den Ruhestand verabschiedeten.

Dudleys vs. Hardys: Eine legendäre WWE-Fehde

Die Dudleys (Bubba Ray und D-Von), bei TNA auch bekannt als Team 3D (Devon und Brother bzw. Bully Ray), sind eines der meistdekorierten Gespanne der Moderne: Formiert im Jahr 1996 (!) in Paul Heymans wegweisender Kultliga ECW, hielten die beiden WWE Hall of Famer die Tag-Team-Titel von ECW, WWE, WCW (nach dem Aufkauf durch WWE), TNA und NJPW in Japan und bestritten weit über 1000 gemeinsame Matches.

Eng verbunden ist ihre Geschichte mit Matt und Jeff Hardy: Die Hardys und die Dudleys waren ab 1999 in der damaligen WWF Teil einer bahnbrechenden Dreier-Fehde mit Edge und Christian (seit Kurzem als Adam Copeland und Christian Cage bei WWE-Rivale AEW ebenfalls wieder vereint). Das Sextett bestritt die ersten TLC-Matches (Tables, Ladders & Chairs - Tische, Leitern, Stühle) und definierte damit einen neuen Spektakel-Standard, der die Wrestling-Welt bis heute prägt.

23 Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen der Hardys und der Dudleys bei WWE - und 11 Jahre nach einem kleinen Revival bei TNA - kam es nun zum letzten Akt.

Emotionaler letzter Akt bei TNA

Vor offiziell knapp 7800 Zuschauern in Lowell, Massachusetts - Rekordkulisse für TNA in Nordamerika - kämpften Hardys und Dudleys unter dem Motto „One Final Table“ ein letztes Mal um Tag-Team-Gold: Auf dem Spiel standen die Tag-Team-Titel von TNA und dem WWE-Aufbaukader NXT, beide zuletzt von den Hardys errungen.

Das athletische Niveau von einst konnten Matt (mittlerweile 51), Jeff (48), D-Von (53) und Bubba (54) naturgemäß nicht nochmal erreichen, trotzdem gab es viele waghalsige Manöver, Emotion, Spannung und nostalgische Überraschungen: Zum Ring begleitet wurden die Dudleys unangekündigt von ihrem schmächtigen dritten „Bruder“, der einstigen ECW- und WWE-Kultfigur Spike Dudley.

Letztlich kam es, wie es kommen musste - zumal D-Von schon vorab angekündigt hatte, dass Bound For Glory sein endgültig letztes Match sein würde: Die Hardys siegten, indem sie am Ende Bubba durch einen Tisch beförderten. Nach dem Kampf umarmten sich beide Teams - und als symbolischen Akt überreichten die Dudleys den Hardys ihre Wrestling-Stiefel, um ihr Karriere-Ende als Duo zu bestätigen.

