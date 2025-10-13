WWE-Show endet mit dicker Überraschung: "Ein Verrat epischen Ausmaßes!"

SPORT1 13.10.2025 • 18:28 Uhr Bei WWE RAW nach Crown Jewel wird World Champion Seth Rollins plötzlich von seinen Verbündeten Bron Breakker und Bronson Reed attackiert. Das Ende von The Vision? Oder ein Täuschungsmanöver?

Ein turbulentes WWE-Gastspiel in Australien hat ein völlig überraschendes Ende gefunden!

{ "placeholderType": "MREC" }

Der amtierende World Champion Seth Rollins ist am Ende der TV-Show Monday Night RAW nach dem Großevent Crown Jewel von seinen eigenen Verbündeten Bron Breakker und Bronson Reed attackiert worden - was das Storygeschehen der Liga komplett auf zu stellen scheint.

WWE RAW endet mit Schock-Verrat

Erst am Samstag hatte Rollins in Perth einen der auf dem Papier größten Siege seiner Karriere gefeiert: In einem Champion-vs.-Champion-Duell besiegte er - mit unfairem Einsatz einer Rolexuhr - WWE-Titelträger Cody Rhodes und kann damit den Nummer-1-Status in der Ligahierarchie formell für sich beanspruchen.

Wenige Tage vorher hatte Rollins‘ Manager Paul Heyman für Aufhorchen gesorgt, als er den „Visionary“ warnte, dass der Zusammenhalt seiner Gruppierung The Vision von dem Sieg über Rhodes abhängen würde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Gefahr eines Bruchs des Quartetts Rollins, Heyman, Breakker und Reed schien mit Rollins-Triumph gebannt. Nichts deutete bei RAW auf die abschließenden Geschehnisse hin, Hauptnachricht der Show schien die Kür eines neuen Top-Herausforderers für Rollins - Ex-Champion und Erzrivale CM Punk, der Jey Uso und LA Knight im Hauptkampf von RAW in einem Dreikampf besiegte.

Es folgte eine Attacke von The Vision auf alle drei Teilnehmer und ein triumphales Posieren von Rollins mit Breakker und Reed im Rücken - als sich die Ereignisse plötzlich überschlugen.

Breakker attackiert Rollins, Reed macht mit

Begleitet von einem lautstarken „Was zur Hölle?!“ von US-Kommentator Michael Cole überraschte Breakker Rollins, indem er ihn mit einem Spear niederstreckte.

Reed schien zunächst zu zögern, sich Breakker anzuschließen, verpasste Rollins dann aber auch seinen Finisher, den Tsunami-Splash vom Seil. Heyman wirkte geschockt und als ob er die Aktionen nicht billigen würde. Letztlich aber wurde er von Breakker und Reed quasi genötigt, ihre Arme hochzurecken, während Rollins vor Schmerzen gekrümmt am Boden lag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Breakker hielt bei der Schlussszene Rollins‘ Titelgürtel in den Händen, Cole sprach von einem „Verrat epischen Ausmaßes“.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Große Wendung? Oder ein listiger Fake?

Der als Superstar der Zukunft hoch gehandelte Breakker - Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner und Neffe von Kultstar „Big Poppa Pump” Scott Steiner - und der Australier Reed rückten damit mehr denn je in den Fokus. Zwei Tage zuvor hatte Schwergewicht Reed schon mit einem (wenngleich durch Breakkers Hilfe herbeigeführten) Sieg über Roman Reigns ein Ausrufezeichen gesetzt.

Es bleibt die Frage, ob wirklich alles so ist, wie es scheint: Die im Frühjahr formierte Vision-Gruppierung machte in diesem Jahr schon einmal mit einem großen Täuschungsmanöver auf sich aufmerksam - der vorgespielten schweren Verletzung Rollins‘, der dann beim SummerSlam Punk mit dem Einlösen des Money-in-the-Bank-Koffers aus dem Nichts überraschte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Zeitpunkt für den Bruch von The Vision kurz nach der Fixierung eines anderen World-Title-Duells wirkt nun ebenfalls ungewöhnlich. Es ist nicht auszuschließen, dass es wieder eine Kriegslist ist, um den frisch zum Top-Herausforderer gekürten Punk einmal mehr auszutricksen.