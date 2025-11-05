Neues WWE-Beben um Logan Paul: Hintergründe enthüllt

Martin Hoffmann 05.11.2025 • 15:45 Uhr Logan Paul rückt bei RAW ins Zentrum des WWE-Geschehens. Er spielt offenbar eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung des Liga-Drehbuchs nach der Horrorverletzung von Seth Rollins.

Social-Media-Superstar Logan Paul ist bei WWE wieder ins Zentrum des Geschehens gerückt - und ist nun offenbar ein zentrales Puzzlestück bei der Neuplanung des Storygeschehens nach der folgenschweren Horrorverletzung des ehemaligen World Champions Seth Rollins.

Wie der bekannte Wrestling-Insider Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio berichtet, diente der große Auftritt Pauls bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW mit World Champion CM Punk und der Gruppierung The Vision dazu, Paul als Ersatz für Rollins in das wohl größte WWE-Match des Herbstes zu integrieren.

WWE: Logan Paul füllt Rollins-Lücke

Der große Bruder von Jake Paul hatte am Montag bei RAW den neuen Champion Punk herausgefordert und wurde dabei in die Story um The Vision eingesponnen, die sich nach Rollins‘ Verletzung bei Crown Jewel gegen ihren bisherigen Boss gewandt hatten.

Nachdem es zunächst so schien, als ob auch Paul ins Fadenkreuz der verbliebenen Vision-Mitglieder Bron Breakker und Bronson Reed mit Manager Paul Heyman geraten würden, deutete Paul am Ende der Show an, Punk zu helfen - nur um ihn dann mit einem Schlagring niederzustrecken und diesen dann Heyman zu überreichen.

Es blieb zwar offen, ob Paul sich Heymans Formation damit offiziell angeschlossen hat - mindestens ist in jedem Fall ein kurzfristiges Zweckbündnis entstanden: Meltzer zufolge ist Paul nun anstelle von Rollins als Partner von Breakker und Reed für die War Games bei den Survivor Series am 29. November in San Diego eingeplant.

„War Games“ nehmen Gestalt an

Bei den War Games stehen sich zwei Vierer- oder Fünferteams in einer großen Käfigschlacht gegenüber, als Gegner für Paul und The Vision sollen Punk und Roman Reigns, hinzu kommen wohl Jey Uso, womöglich auch Bruder Jimmy und/oder LA Knight - oder auch Jacob Fatu, sollte er sich rechtzeitig von seiner Zahn-OP erholen. Laut Meltzer war Fatu in jedem Fall ursprünglich für das Match eingeplant.

Auch die restliche Besetzung des gegnerischen Teams ist noch Gegenstand von Spekulationen: Seit Wochen halten sich Gerüchte, dass Rollins‘ ehemaliger Zögling Austin Theory sich im Vorfeld der Survivor Series The Vision noch anschließen könnte - ein Szenario, das noch immer eintreten könnte.

Nach Rollins‘ Verletzung war herausgekommen, dass WWE für den Jahreshöhepunkt WrestleMania 42 im April 2026 eigentlich ein Match zwischen Rollins und Reigns geplant hatte - und der Bruch von The Vision erst danach hätte erfolgen sollen. Die Langzeitvision war und ist demnach der Aufbau von Supertalent Breakker - Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner und Scott Steiners Neffe - zum absoluten Topstar auf dem Level von Reigns und Cody Rhodes.

Ob Logan Paul nun auch der WrestleMania-Ersatzmann für Rollins sein wird oder eher bis dahin als Übergangsrivale für Punk herhalten wird, bleibt abzuwarten.

Auch Rey Mysterio zurück

Ein weiteres Match, das sich in Richtung Survivor Series andeutet, ist ein erneutes Vater-Sohn-Duell zwischen Rey und Dominik Mysterio: Rey ist bei RAW aus einer über sieben Monate langen Verletzungspause zurückgekehrt und hat sich einmal mehr gegen seinen Sohn gestellt.

