WWE kürt zwei neue Champion in turbulenter TV-Nacht

SPORT1 02.11.2025 • 08:38 Uhr CM Punk und Jade Cargill rückten bei Saturday Night‘s Main Event an die Spitze ihrer jeweiligen Divisionen auf. Auch diverse Storys werden vorangetrieben.

Rund drei Wochen nach der folgenschweren Horror-Verletzung von Seth Rollins hat der World Title von WWE wieder einen Besitzer.

CM Punk sicherte sich im Hauptkampf des TV-Specials Saturday Night’s Main Event in Salt Lake City den vakanten Gürtel. Es war nur eine von mehreren größeren Entwicklungen, die das Story-Geschehen in den kommenden Wochen und Monaten in neue Bahnen lenken.

WWE: CM Punk triumphiert über Jey Uso

Punk - beim SummerSlam vor drei Monaten schon einmal kurz World Champion, dann aber von Money-in-the-Bank-Sieger Rollins um den Gürtel gebracht - besiegte Jey Uso in einem ausgeglichenen Match mit seiner Spezialaktion GTS.

Der 47-Jährige hat damit rund zwei Jahre nach seinem späten WWE-Comeback endgültig wieder seinen Platz an der Spitze der Liga-Hierarchie zementiert - während für den ehemaligen World Champ Jey Uso eine neue Charakterentwicklung im Raum steht.

Seit Wochen mehren sich die Anzeichen für einen „Heel Turn“ in die Rolle des Bösewichts. In den Momenten, in denen Punk seinen Titelgewinn feierte, verhielt sich Uso auffallend frustriert und ärgerlich - es war nicht mehr im TV, aber in einem online verbreiteten Video zu sehen. Bei Instagram postete Uso auch noch ein Bild mit Stinkefinger-Emoji, das seinen Drift zur dunklen Seite weiter unterstrich.

Jade Cargill entthront Stratton, Cody Rhodes siegt kontrovers

Schon vollendet ist derweil der Heel Turn von Jade Cargill, die bei SNME ebenfalls eine Hauptrolle spielte: Sie kürte sich mit einem Sieg über Tiffany Stratton zum neuen WWE Women‘s Champion und errang damit ihren ersten Einzeltitel bei WWE.

In einem Rückmatch ihres SummerSlam-Duells bearbeitete Cargill konsequent das angeschlagene Bein Strattons, das sie selbst mit ihrer Attacke vor einer Woche geschwächt hatte. Zwei krachende Powerbombs hintereinander raubten Stratton endgültig die Kräfte.

WWE-Champion bleibt derweil Cody Rhodes, der seinen Rivalen Drew McIntyre im Eröffnungskampf unter kontroversen Umständen besiegte: Er pinnte McIntyre, nachdem er ihm einen DDT auf den Titelgürtel verpasste, den sein Gegner gerade selbst ins Spiel bringen wollte.

Der Ringrichter sah die Aktion nicht, die bei strenger Regelauslegung zu Rhodes‘ Disqualifikation hätte führen müssen - und damit in dem Fall zu McIntyres Titelgewinn. Rhodes und McIntyre hatten zuvor bei SmackDown verabredet, dass der Titel in ihrem Match - anders als üblich - auch bei einer DQ wechseln würde. Ein weiteres Duell scheint unter diesen Umständen die logische Folge.

Gruppenbild ehemaliger AEW-Stars

Bemerkenswert: Nach dem Event posierten Rhodes, Punk und Cargill sowie der mit Rhodes befreundete NXT-Champion Ricky Starks für ein gemeinsames Foto. Es ist ein Gruppentreffen von vier Stars, die noch vor vier Jahren alle gemeinsam bei Konkurrent AEW aktiv waren und nun alle aus jeweils unterschiedlichen Gründen bei WWE gelandet sind.

