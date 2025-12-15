Der nächste WWE-Topstar scheint vor dem Abschied zu stehen

Martin Hoffmann 15.12.2025 • 15:16 Uhr Rund um das letzte Match von Megastar John Cena werden konkrete Andeutungen öffentlich, dass auch Brock Lesnar im kommenden Jahr in Rente zu gehen scheint.

Nach 23 Jahren bei WWE ist die Wrestling-Karriere von Megastar John Cena beendet - und es sieht so aus, als ob die nächste Zäsur naht.

Rund um das letzte Match Cenas am Wochenende sind starke Andeutungen des nächsten großen Abschieds beim Showkampf-Marktführer nach außen gedrungen: Brock Lesnar soll seinen Rücktritt planen.

WWE: Brock Lesnars Rücktritt deutet sich an

Cena selbst befeuerte die Spekulationen in einem Interview mit dem bekannten Wrestling-Journalisten Chris Van Vliet: Der WWE-Rekordchampion sprach bei einem Promo-Auftritt für den Kampf gegen Gunther über seine klare Niederlage gegen Lesnar bei dem Event WrestlePalooza - und ließ plötzlich mit sehr konkreten Hinweisen auf Lesnars Zukunft aufhorchen.

„Man muss sich überlegen, auf wen man an so einem Abend das Scheinwerferlicht lenkt“, sagte Cena in Bezug auf die Kreativentscheidung: Es sei darum gegangen, Lesnar „aufzubauen, ehe er in den Sonnenuntergang reitet - was, glaube ich, in Minnesota sein wird und sehr bald“.

Cenas Aussagen verbreiteten sich lauffeuerartig, denn mit Blick auf den WWE-Kalender 2026 lässt sich leicht zusammenreimen, worauf Cena anspielte: Der SummerSlam, das zweitgrößte Event des Jahres neben dem Klassiker WrestleMania im April, findet am 1. und 2. August in Minneapolis in Lesnars Heimatbundesstaat statt. Der Mega-Event im NFL-Stadion der Minnesota Vikings wäre die passende Abschiedsbühne für den dann 49-Jährigen.

Das Thema wurde noch heißer, als auch Szene-Guru Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer bestätigte, dass etwas im Busch ist: Er wisse von einem kreativen „Arbeitsplan“ für eine Abschiedsstory Lesnars - wie auch für AJ Styles (der seinen Rücktritt im kommenden Jahr bereits angekündigt hat) und Chris Jericho, sollte er tatsächlich im neuen Jahr zurück von AEW zu WWE wechseln.

Spektakulärer Aufstieg 2002

Lesnar, einst herausragender College-Ringer an der University of Minnesota, blickt auf eine mittlerweile 23 Jahre lange und wechselhafte Geschichte bei WWE zurück.

Die Liga baute das „Next Big Thing“ nach dem Ausklingen der Attitude Era 2002 in Rekordtempo zum neuen Star der Liga auf: Schon 126 Tage nach seinem Debüt krönte sich das Superschwergewicht mit einem Sieg über The Rock zum WWE-Champion - und demontierte auf dem Weg dorthin unter anderem auch die in diesem Jahr verstorbene Ikone Hulk Hogan.

Völlig überraschend verließ Lesnar WWE im Frühjahr 2004 dann allerdings - und versuchte einen späten Neustart als Footballer mit NFL-Ambitionen. Ein wesentlicher Grund für den Karriere-Schwenk: Lesnar war völlig zermürbt vom körperlich und psychisch zehrenden Tour-Alltag, der damals bei WWE üblich war - und auf Selbstzerstörungskurs. Nach eigenen Angaben ist Lesnar abhängig von Alkohol und Schmerzmitteln geworden.

Großer Erfolg als MMA-Kämpfer bei der UFC

Lesnars Traum von der Zweitkarriere in der NFL konnte er sich nicht erfüllen, dafür startete er als MMA-Kämpfer durch. Er heuerte bei der UFC an und wurde dort 2009 mit einem Sieg über Randy Couture Schwergewichts-Champion.

Nachdem Lesnar die UFC aus gesundheitlichen Gründen wieder verließ, kehrte er 2012 zu WWE zurück - und entwickelte sich dort zu einem noch größeren Phänomen.

Lesnar ist mittlerweile zehnmaliger WWE und Universal Champion, bestrittt große Fehden mit praktisch allen Topstars seiner Zeit, von John Cena bis Roman Reigns und Cody Rhodes, von Bill Goldberg bis zum Undertaker, dessen legendäre WrestleMania-Siegesserie er 2014 in seiner wohl denkwürdigsten Errungenschaft beenden durfte.

Wird Gunther auch Lesnars letzter Gegner?

Wegen einer schlagzeilenträchtigen Verstrickung in den Sexhandels-Skandal um den früheren Ligaboss Vince McMahon wurde Lesnar zwischen Anfang 2024 und Sommer 2025 von WWE nicht eingesetzt - kehrte dann aber zurück, womöglich damals schon mit dem Gedanken einer Abschiedsrunde im Hinterkopf.

Die nun offen ausgebrochenen Spekulationen um Lesnar sind auch aus deutschsprachiger Sicht spannend, denn wie im Fall Cenas wäre auch bei Lesnar Gunther ein Abschiedsgegner, der sich aufdrängt. Der Österreicher, der stilistisch einige Gemeinsamkeiten mit dem „Conqueror“ hat, sollte eigentlich schon bei WrestleMania 2024 Lesnars Gegner sein - was dann wegen dem McMahon-Skandal platzte.